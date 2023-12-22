Підприємці мають пройти ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки: що це та для чого

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 198

Кременчуцьке райуправління Держаної служби з надзвичайних ситуацій наголошує на необхідності проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та порядок їх реєстрації.

Так процедура проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1030 від 13 вересня 2022 року затвердженого «Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку», що включені до Реєстру, до введення в дію цього Порядку.

Її мають пройти власники підприємств на яких виробляється, використовується або транспортуються небезпечні речовини. Серед них газ, вогненебезпечні речовини, хімічні та інші.

Раніше були об'єкти потенційної небезпеки та підвищеної. Проте тепер за новим законодавством є лише об'єкти підвищеної небезпеки. Для того, аби дізнатися чи речі та рідини на вашому підприємстві підвищеної небезпеки, потрібно пройти ідентифікацію.

Також постановою №690 визначили, що ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки проводиться виключно через Державний електронний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки.

У першу чергу ідентифікацію мають пройти ті, хто вже був зареєстрований, а потім вже новостворені підприємства.