Свято-Миколаївський собор прикрасили до Різдва: який має вигляд храм

22 грудня Свято-Миколаївський собор Православної церкви України прикрасили до Різдва. Біля іконостаса та престолу робітники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» разом із працівниками собору повісили соснові гірлянди.
Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» настоятель собору Володимира Макогона, цьогоріч українські віряни офіційно відзначатимуть Різдво вперше за новоюліанським календарем — 25 грудня.
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