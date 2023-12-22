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Свято-Миколаївський собор прикрасили до Різдва: який має вигляд храм

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 361

 

Цьогоріч українські віряни вперше відзначатимуть Різдво за новоюліанським календарем

22 грудня Свято-Миколаївський собор Православної церкви України прикрасили до Різдва. Біля іконостаса та престолу робітники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» разом із працівниками собору повісили соснові гірлянди.

Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» настоятель собору Володимира Макогона, цьогоріч українські віряни офіційно відзначатимуть Різдво вперше за новоюліанським календарем — 25 грудня.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Різдво ПЦУ Володимир Макогон
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