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Кременчук, Війна

Кременчужанина Юрія Попенка нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест»

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 264

 

Чоловік із 2015 року захищає територіальну цілісність України

Військовий із Кременчука Юрій Попенко нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила дружина військового Анастасія.

 

Юрію 37 років, разом із дружиною вони виховують чотирьох дітей. Але це не завадило йому ще у 2015 році стати до лав Збройних Сил України. Військову службу чоловік розпочав у складі 81 десантно-штурмової бригади окремого 90 десантно-штурмового батальйону у взводі розвідки. У той час зоною їхньої відповідальності були околиці Донецького аеропорту, населені пункти Опитне, Водяне та Зайцеве.

 

У 2016 році при штурмі Авдіївської промзони Юрій отримав два кульових поранення, тривалий час перебував на лікуванні. Тоді ж був відзначений державною нагородою — орденом «За мужність» III ступеня.

З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік повернувся до військової служби. Брав участь у боях на Запорізькому та Харківському напрямках, а також під Бахмутом, де був поранений.

«Золотого хреста» Юрій отримав за успішне виконання бойових завдань.

Нагадаємо, нещодавно таку ж нагороду отримали кременчуцькі військові Володимир Тимошенко та Олександр Кравченко.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Анастасія Попенко
Теги: Кременчук військовий нагородження Золотий хрест
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