На Пслі потонув чоловік

21 грудня о 18.43 з Псла поблизу селища Шишаки дістали тіло чоловіка. Про це стало відомо з оперативного зведення Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
За їх інформацією, стався нещасний випадок на воді.
Як повідомляють у соцмережах, чоловіка, обмотаного мотузкою біля човна, знайшла дружина, яка помітила, що той не повернувся з риболовлі й вирушила на розшуки.
Обставини смерті чоловіка нині з'ясовують слідчі.
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