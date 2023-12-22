На Пслі потонув чоловік

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21 грудня о 18.43 з Псла поблизу селища Шишаки дістали тіло чоловіка. Про це стало відомо з оперативного зведення Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За їх інформацією, стався нещасний випадок на воді.

Як повідомляють у соцмережах, чоловіка, обмотаного мотузкою біля човна, знайшла дружина, яка помітила, що той не повернувся з риболовлі й вирушила на розшуки.

Обставини смерті чоловіка нині з'ясовують слідчі.