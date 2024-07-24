Хто з пенсіонерів може отримати 944 грн доплати до пенсії та як їх оформити

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Для оформлення доплати необхідно отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу стороннього догляду за станом здоров'я

Пенсіонери віком від 80 років, які потребують стороннього догляду, можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2024 році це становить 944 грн. Для оформлення доплати необхідно отримати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу стороннього догляду за станом здоров'я та звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Така доплата передбачена законом України №646-IX від 02.06.2020 року для тих, хто отримує пенсію за віком, проживає один й потребує стороннього догляду.

Зазначимо, що у 2024 році прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становить 2361 грн, тож 40% від цієї суми сягає 944 грн.

Це суттєва підтримка для людей похилого віку. Проте, ця доплата до пенсії не призначається автоматично і щоб її оформити необхідно зробити кілька кроків:

отримати висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує необхідність стороннього догляду;

підготувати документи – паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та висновок ЛКК;

звернутися до сервісного центру ПФУ, де подати заяву на оформлення доплати разом із необхідними документами для її призначення.

Окрім доплати пенсіонерам віком від 80 років, які потребують стороннього догляду, вони мають право на доплату до пенсії за віком. Вона призначається автоматично і складає:

для осіб від 70 до 74 років включно — 300 грн;

від 75 до 79 років включно — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Контакти ПФУ

(0536) 78-08-41 — відділ обслуговування громадян № 6 (сервісний центр) для пенсіонерів Автозаводського району;

(0536) 78-08-87 — відділ обслуговування громадян № 7 (сервісний центр) для пенсіонерів Крюківського району;

Адреса: м. Кременчук, вулиця Велика набережна, 9, телефони:

(0532) 56-07-78 — сектор обслуговування військових пенсіонерів та деяких інших громадян (сервісний центр) Головного управління ПФУ в Полтавській області

Адреса: м. Полтава, вул. Чорновола, 2 б

0 800 503 753 — «гаряча лінія» Пенсійного фонду України