Хто з пенсіонерів може отримати 944 грн доплати до пенсії та як їх оформити

Для оформлення доплати необхідно отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу стороннього догляду за станом здоров'я
Пенсіонери віком від 80 років, які потребують стороннього догляду, можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2024 році це становить 944 грн. Для оформлення доплати необхідно отримати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу стороннього догляду за станом здоров'я та звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.
Така доплата передбачена законом України №646-IX від 02.06.2020 року для тих, хто отримує пенсію за віком, проживає один й потребує стороннього догляду.
Зазначимо, що у 2024 році прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становить 2361 грн, тож 40% від цієї суми сягає 944 грн.
Це суттєва підтримка для людей похилого віку. Проте, ця доплата до пенсії не призначається автоматично і щоб її оформити необхідно зробити кілька кроків:
Окрім доплати пенсіонерам віком від 80 років, які потребують стороннього догляду, вони мають право на доплату до пенсії за віком. Вона призначається автоматично і складає:
Контакти ПФУ
(0536) 78-08-41 — відділ обслуговування громадян № 6 (сервісний центр) для пенсіонерів Автозаводського району;
(0536) 78-08-87 — відділ обслуговування громадян № 7 (сервісний центр) для пенсіонерів Крюківського району;
Адреса: м. Кременчук, вулиця Велика набережна, 9, телефони:
(0532) 56-07-78 — сектор обслуговування військових пенсіонерів та деяких інших громадян (сервісний центр) Головного управління ПФУ в Полтавській області
Адреса: м. Полтава, вул. Чорновола, 2 б
0 800 503 753 — «гаряча лінія» Пенсійного фонду України
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.