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Помилки, які заважають виростити грошове дерево з потужним стовбуром

Вчора, 22:00 Переглядів: 325

Однією із найневибагливіших, найпоширеніших і улюблених квітникарями рослин по праву можна вважати красулу (товстянку), або просто – грошове дерево. Вона належить до рослин-сукулентів, які славляться своєю витривалістю

Але щоб товстунка мала потужний ствол і густі гілки, потрібно не робити типових помилок при її вирощуванні.

Відсутність прищипки

Без регулярної прищипки товстунка витягнеться і стане негарною. Щоразу, коли побачите, що від ствола відростає нова гілка, видаляйте її верхівку.

Неправильний горщик

У занадто великому горщику рослина буде рости тонкою і хирлявою. Великий обсяг ґрунту змушує коріння інтенсивно розвиватися, а стовбур не нарощує масу. Підберіть горщик трохи більше кореневої системи.

Відсутність формуючої обрізки

Взимку товстуна сильно витягується, бо їй не вистачає світла. Щоб не допустити цього, регулярно обрізайте гілки.

Неправильне добриво

Якщо поливати товстянку добривами з надлишком азоту, стовбур та гілки будуть тонкими та блідими. Вибирайте добрива для сукулентів, багаті на фосфор і калій.

Нестача світла

У природі товстуни ростуть на яскравому сонці. У квартирі взимку їм потрібне досвітлення. Поставте горщик на найсвітліше місце, щоб квітка не витягалася.

 До речі, при гарних умовах красула може порадувати квітами. Вона цвіте дуже рідко і не раніше, ніж через 5-10 років життя. Щоб домогтися цвітіння, потрібно забезпечити їй належний догляд: хороше освітлення і мінімальний полив.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: домашні квіти грошове дерево
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