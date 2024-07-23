«Полтаваобленерго» повідомило про зміни у графіку погодинних відключень світла на сьогодні, 23 липня

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До 24.00 електроенергію вимикатимуть за двома чергами ГПВ

Сьогодні увечері до кінця доби у Кременчуці та на Полтавщині електроенергію вимикатимуть за двома чергами графіку погодинних відключень (ГПВ).

Про зміни у графіку погодинних відключень від НЕК «Укренерго» повідомило АТ «Полтаваобленерго».

- До уваги споживачів електричної енергії! Отримана команда від НЕК «Укренерго» 23 липня з 21.00 до 24.00 застосовувати 2 черги ГПВ. Детальніше за посиланням, - написали на Телеграм-каналі енергокомпанії. аписали на Телеграм-каналі енергокомпанії.

Нагадаємо, «Полтаваобленерго» опублікувало графік погодинного відключення світла на середу, 24 липня.

Завтра, 24 липня, у Кременчуці планово вимикатимуть світло - перелік адрес.