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«Полтаваобленерго» повідомило про зміни у графіку погодинних відключень світла на сьогодні, 23 липня

Сьогодні, 21:19 Переглядів: 2

 

До 24.00 електроенергію вимикатимуть за двома чергами ГПВ

Сьогодні увечері до кінця доби у Кременчуці та на Полтавщині електроенергію вимикатимуть за двома чергами графіку погодинних відключень (ГПВ).

Про зміни у графіку погодинних відключень від НЕК «Укренерго» повідомило АТ «Полтаваобленерго».

- До уваги споживачів електричної енергії! Отримана команда від  НЕК «Укренерго» 23 липня з 21.00 до 24.00 застосовувати 2 черги ГПВ. Детальніше за посиланням, - написали на Телеграм-каналі енергокомпанії. 

Нагадаємо, «Полтаваобленерго» опублікувало графік погодинного відключення світла на середу, 24 липня.

Завтра, 24 липня, у Кременчуці планово вимикатимуть світло - перелік адрес.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго погодинні відключення зміни графік відключень відключення світла
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