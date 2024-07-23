Графіки погодинного відключення світла у Кременчуці та Полтавщині на середу, 24 липня

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Світло споживачам вимикатимуть впродовж усієї доби за двома графіками

У «Полтаваобленерго» опублікували графік погодинного відключення світла на середу, 24 липня. Про це повідомляють у пресслужбі компанії. Світло побутовим та промисловим споживачам вимикатимуть упродовж усієї доби за двома графіками: з 00.00 по 8.00 кількість одночасно застосованих черг - 2 (обсяг розвантаження 90МВт)

кількість одночасно застосованих черг - (обсяг розвантаження 90МВт) з 8.00 по 20.00 кількість одночасно застосованих черг - 1 (обсяг розвантаження 45МВт)

кількість одночасно застосованих черг - (обсяг розвантаження 45МВт) з 20.00 по 22.00 кількість одночасно застосованих черг - 2 (обсяг розвантаження 90МВт)

кількість одночасно застосованих черг - (обсяг розвантаження 90МВт) з 22.00 по 23.59 кількість одночасно застосованих черг - 1 (обсяг розвантаження 45МВт) Ознайомитись з чергами можна за посиланням. Перелік адрес — ТУТ. Нагадаємо, учора Держенергонагляд розпочав перевірку на Полтавщині справедливості застосування графіків відключень. Завтра, 24 липня, у Кременчуці планово вимикатимуть світло - перелік адрес.

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