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Кременчук, Споживач, Полтавщина, Відключення світла

Графіки погодинного відключення світла у Кременчуці та Полтавщині на середу, 24 липня

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 454

 

Світло споживачам вимикатимуть впродовж усієї доби за двома графіками

У «Полтаваобленерго» опублікували графік погодинного відключення світла на середу, 24 липня.

Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Світло побутовим та промисловим споживачам вимикатимуть упродовж усієї доби за двома графіками:

  • з 00.00 по 8.00 кількість одночасно застосованих черг - 2 (обсяг розвантаження 90МВт)
  • з 8.00 по 20.00 кількість одночасно застосованих черг - 1 (обсяг розвантаження 45МВт)
  • з 20.00 по 22.00 кількість одночасно застосованих черг - 2 (обсяг розвантаження 90МВт)
  • з 22.00 по 23.59 кількість одночасно застосованих черг - 1 (обсяг розвантаження 45МВт)

Ознайомитись з чергами можна за посиланням. Перелік адрес — ТУТ.

Нагадаємо, учора Держенергонагляд розпочав перевірку на Полтавщині справедливості застосування графіків відключень.

Завтра, 24 липня, у Кременчуці планово вимикатимуть світло - перелік адрес.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла графік відключень погодинні відключення
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