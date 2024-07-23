Сьогодні надвечір у Кременчуці на вулиці Небесної Сотні зіткнулися дві автівки

Сьогодні, 20:11 Переглядів: 178

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Сьогодні увечері у Кременчуці на вулиці Небесної Сотні напроти відділення «Ощадбанку» сталася дорожньо-транспортна пригода. Очевидцем події став кореспондент «Кременчуцького Телеграфа».

Зіткнулися легковики Mitsubishi Galant та Renault Sandero. Машини зазнали механічних пошкоджень. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють представники патрульної поліції.

Рух на дорозі частково ускладнений, тож водіям варто зважати на це при плануванні маршруту у тому напрямку.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Кременчука на перехресті зіткнулися два легковики.