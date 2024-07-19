Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач, Полтавщина, Україна, Світ, Відключення світла

В області перевірять «Полтаваобленерго» щодо справедливості застосування графіків відключень

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 383

 

За фактом виявлених порушень компанія матиме їх усунути за тиждень

З понеділка, 22 липня, Держенергонагляд перевірятиме роботу «Полтаваобленерго». Про це повідомляють у пресслужбі на офіційному сайті установи.

Державна інспекція енергетичного нагляду України у першу чергу звертатиме увагу на застосування графіків погодинних відключень та справедливість розподілу електроенергії в областях.

Такі перевірки уже відбулися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

Фахівці встановили, що в усіх областях не забезпечений рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, графіки погодинних відключень не застосовують до деяких споживачів, які не належать до об'єктів критичної інфраструктури.

Найбільше порушень виявили у Житомирській та Дніпропетровській областях. Окрім того, працівники АТ «Житомиробленерго» чинили перешкоди інспекторам Держенергонагляду та не допускали їх до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів.

Усі виявлені недоліки працівники обленерго мають усунути впродовж тижня. Після цього будуть проведені додаткові перевірки. Якщо ж приписи будуть не виконані, до підприємства мають сплатити штрафи.

Окрім Полтавщини, із наступного тижня перевірятимуть роботу обленерго у Києві, Київській, Львівській, Закарпатській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, вранці 19 липня у Кременчуці відбулась акція проти довготривалих відключень світла. Учасники протесту вийшли на пішохідний перехід і перекрили рух проспектом Свободи та вулицею Переяславська.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтаваобленерго перевірка Держенергонагляд погодинні відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх