В області перевірять «Полтаваобленерго» щодо справедливості застосування графіків відключень

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За фактом виявлених порушень компанія матиме їх усунути за тиждень

З понеділка, 22 липня, Держенергонагляд перевірятиме роботу «Полтаваобленерго». Про це повідомляють у пресслужбі на офіційному сайті установи.

Державна інспекція енергетичного нагляду України у першу чергу звертатиме увагу на застосування графіків погодинних відключень та справедливість розподілу електроенергії в областях.

Такі перевірки уже відбулися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

Фахівці встановили, що в усіх областях не забезпечений рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, графіки погодинних відключень не застосовують до деяких споживачів, які не належать до об'єктів критичної інфраструктури.

Найбільше порушень виявили у Житомирській та Дніпропетровській областях. Окрім того, працівники АТ «Житомиробленерго» чинили перешкоди інспекторам Держенергонагляду та не допускали їх до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів.

Усі виявлені недоліки працівники обленерго мають усунути впродовж тижня. Після цього будуть проведені додаткові перевірки. Якщо ж приписи будуть не виконані, до підприємства мають сплатити штрафи.

Окрім Полтавщини, із наступного тижня перевірятимуть роботу обленерго у Києві, Київській, Львівській, Закарпатській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, вранці 19 липня у Кременчуці відбулась акція проти довготривалих відключень світла. Учасники протесту вийшли на пішохідний перехід і перекрили рух проспектом Свободи та вулицею Переяславська.