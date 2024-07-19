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Кременчужани протестують проти довготривалих знеструмлень — перекрили проспект Свободи (доповнюється)

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 465

Протестувальники висловлюють незадоволення несправедливим розподілом електроенергії та проблемами з водопостачанням

19 липня з 9.00 у Кременчуці проходить акція проти довготривалих відключень світла, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. За словами учасників протесту, в місті несправедливо розподіляють електроенергію на мікрорайони. Також лунають питання, що робити мешканцям багатоповерхівок, які під час вимкнень електроенергії не мають водопостачання.

На зустріч з протестувальниками вийшли міський голова Віталій Малецький, заступник мера Іван Москалик і директор Кременчуцької філії «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь.

 

Учасники протесту вийшли на пішохідний перехід і перекрили рух проспектом Свободи.

Люди скандують: «Світло!».

 

Перекрили ще один пішохідний перехід на Переяславській.

 

Через перекриття руху на проспекті Свободи зупинились тролейбуси.

Доповнюється...

Нагадаємо, що 16 липня жителі Полтави вийшли на мітинг — люди вимагали включити електрику, якої у їх оселях не було майже добу. Учасники мітингу перекрили одну з доріг міста.

За словами очевидців, таким чином мешканці цих вулиць хотіли вийти на контакт із «Полтаваобленерго», яке не відповідає на їхні скарги. До протестувальників приїхали очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін та виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова, розповідають очевидці. З населенням знайшли компроміс — на місце виїхала додаткова бригада обленерго та почала виконувати ремонтні роботи уночі.

18 липня керівник Головного управління Національної поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що поліція Полтавщини проводить роботу стосовно організаторів та «підбурювачів» протестів проти відключень світла в області. 


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: протест
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