У Полтаві люди перекрили дорогу: вимагали, щоб їм увімкнули світло, якого не було майже добу

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 2 628

Пізніше до протестувальників прибули голова ПОВА Пронін та в.о. мера міста Ямщикова

Учора, 16 липня, близько 21.00 мешканці Полтави вийшли на мітинг та перекрили одну із доріг у місті. Відео з місця події від очевидців почали з’являтися у соціальних мережах.

Протестувальники — мешканці вулиць Івана Мазепи та Юрія Кондратюка у Полтаві. Вони стверджують, що у їхніх квартирах майже добу немає світла.