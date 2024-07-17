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У Полтаві люди перекрили дорогу: вимагали, щоб їм увімкнули світло, якого не було майже добу

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 2 628

 

Пізніше до протестувальників прибули голова ПОВА Пронін та в.о. мера міста Ямщикова

Учора, 16 липня, близько 21.00 мешканці Полтави вийшли на мітинг та перекрили одну із доріг у місті. Відео з місця події від очевидців почали з’являтися у соціальних мережах.

Протестувальники — мешканці вулиць Івана Мазепи та Юрія Кондратюка у Полтаві. Вони стверджують, що у їхніх квартирах майже добу немає світла.

Люди не пропускали ні автомобілі, ні громадський транспорт. За словами очевидців, таким чином мешканці цих вулиць хотіли вийти на контакт із «Полтаваобленерго», яке не відповідає на їхні скарги. Містяни скаржаться, що у їхніх холодильниках зіпсувалася уся їжа.

Пізніше, за словами очевидців, до протестувальників приїхали очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін та виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова. З людьми знайшли компроміс — на місце виїхала додаткова бригада обленерго та почала виконувати ремонтні роботи уночі.

Наразі немає офіційної інформації про те, чи з’явилося у людей світло.

Нагадаємо, учора на Полтавщині окрім графіка погодинних відключень діяли й графік аварійних відключень та спеціальний графік аварійних відключень

За даними Укренерго, така ситуація в енергетиці склалася через поломку обладнання на одному з енергооб'єктів, тож дефіцит енергії в системі збільшився.

Сьогодні, 17 липня, голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін заявив, що в області скасовані графік і спеціальний графік аварійних відключень. Протягом цієї доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: соцмережі Джерело відео: соцмережі
Теги: відключення електроенергії Полтава страйк перекриття дороги
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