За півроку смертність на воді в Україні перевищила річну статистику 2023 року

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Загалом у всіх регіонах України за перше півріччя потонули 672 людини, з яких 76 дітей

У першій половині 2024 року кількість загиблих на водоймах в Україні перевищила загальну статистику минулого року,. Загалом у всіх регіонах України потонули 672 людини, з яких 76 — діти. Про це повідомила речниця Державної служби надзвичайних ситуацій України Світлана Водолага в ефірі Громадського радіо.

У 2023 році внаслідок нещасних випадків на воді загинуло 535 осіб, серед яких було 44 дитини.

Світлана Водолага вказала на зв’язок між зростанням температур та збільшенням числа нещасних випадків. За її словами, лише за останній тиждень у водоймах країни загинуло 110 людей, з яких 15 — діти.

Речниця ДСНС звернула увагу, що більшість випадків втоплення трапляється у місцях, непризначених для купання, де відсутні рятувальні служби.

Світлана Водолага також підкреслила, що приблизно третина випадків смерті на воді стається в стані алкогольного сп’яніння. Вона нагадала основні правила безпеки при відпочинку на воді: уникати різкого заходу у воду при високій температурі, купатися лише там, де є рятувальники та інші люди, обов’язково слідкувати за дітьми та уникати алкоголю.

За минулі вихідні 13-14 липня в Україні на водоймах загинули 66 осіб, у тому числі 10 дітей.

Нагадаємо, 12 липня на Полтавщині потонули дві людини. У суботу, 13 липня, поблизу села Дмитрівка під час купання потонув чоловік, тіло якого знайшли у Пслі наступного дня. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».

А за червень на Полтавщині потонуло 11 людей.