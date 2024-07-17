Учора рятувальники ДСНС чотири рази виїжджали на гасіння пожеж у Кременчуцькому районі – у полі знайшли труп людини

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Тіло чоловіка було виявлено поблизу місця загоряння сухої рослинності в селі Великі Кринки Глобинської громади

Учора, 16 липня, рятувальники Кременчуцького районного управління ДСНС 4 рази виїжджали на гасіння пожеж у Кременчуцькому районі. Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС.

Тричі гасили загоряння сухої рослинності на відкритій території. Під час ліквідації пожежі сухої рослинності в селі Великі Кринки Глобинської територіальної громади рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста виявили тіло людини без ознак життя. Пожежу погасили о 19.30, причини смерті людини встановлюють правоохоронці.

Учора о 14.29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності поблизу села Бориси Глобинської громади. Пожежу гасили одне відділення 6-го ДПРП та підрозділ місцевої пожежної охорони міста Глобине. Пожежу вдалося ліквідувати о 16.15. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,8 га.

А о 17.44 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності в селі Бурти. Кам'янопотоківської територіальної громади.

Загоряння гасили одне відділення 15-ї ДПРЧ та підрозділ місцевої пожежної охорони села Кам'яні Потоки. Вогонь погасили о 19.13. Внаслідок пожежі знищена суха рослинність на площі 0,5 га.

Учора, 16 липня, о 13.31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді в селищі Козельщина. Господарча споруда була повність охоплена вогнем. Вогнеборці на гасіння пожежі подали ствол типу «Protek». У зв’язку із сильним задимленням працювала ланка газодимозахисників.

Пожежу вдалося ліквідувати о 14.05. Вогонь знищив господарчу споруду та майно всередині. Вдалося врятувати господарчу споруду розташовану поруч. Травмованих чи загиблих внаслідок цієї пожежі не зареєстровано.

До гасіння залучалося одне відділення 7-ї ДПРП. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у понеділок, 15 липня, у Кам'янопотоківській громаді Кременчуцького району сталася пожежа на відкритій території. Вогонь охопив близько 2 га території та стрімко поширювався на прилеглі житлові будинки. Вогнеборці погасили пожежу та врятували будинки, але вигоріло 2 га сухостою.

Того ж дня у Кременчуці згоріло 5 га сухостою.