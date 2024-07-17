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Минулого тижня імпорт електроенергії в Україну дещо скоротився, а експорт не здійснюється вже 2 місяці поспіль

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 270

 

Найбільшими постачальниками електроенергії в Україну залишаються Угорщина, Словаччина та Румунія

Експорт електроенергії з України не здійснюється протягом двох останніх місяців. А імпорт електроенергії на минулому тижні (з 8 по 14 липня) скоротився на 16% у порівнянні з попереднім тижнем і становить 196,6 тис. МВт·год. Найбільші постачання здійснювалися вранці та ввечері.

Про це повідомила «Українська енергетика» з посиланням на інформацію Energy Map.

Постачання електроенергії відбувалося з п’яти сусідніх країн, зокрема:

  • Угорщина - 87,3 тис. МВт·год або 45%;
  • Словаччина - 42 тис. МВт·год або 21%;
  • Румунія - 38 тис. МВт·год або 19%;
  • Польща - 25,9 тис. МВт·год або 13%;
  • Молдова - 3,4 тис. МВт·год або 2%.

Починаючи з 10 липня імпорту з Молдови не було. Електроенергія за іншими напрямками минулого тижня закуповувалась в обсягах, які на 1–17% менші порівняно з попереднім тижнем.

Аварійну допомогу Україна використала 9–14 липня із Польщі та Словаччини. Такі поставки здійснювалися переважно в ранкові та вечірні години. Крім того, 14 липня з 11.00 до 18.00 Україна надавала допомогу Польщі у вигляді аварійного прийому надлишків її електроенергії обсягом 3 тис. МВт·год.

Як повідомляла «Українська енергетика», протягом першого тижня липня (з 1 по 7 липня) Україна імпортувала електроенергії на 13% більше, ніж попереднього тижня.

У найбільш спекотні години липня імпорт електрики закриває до 15% потреб України. У перші дні липня імпорт досягнув максимуму від технічної можливості енергосистеми. Такі дані з посиланням на топменеджера однієї з українських державних енергокомпаній наводить Forbes.

- Але навіть цього замало, щоб покрити дефіцит, – пояснив він.

Причина – знищені Росією 9 ГВт генерації та окуповані ворогом електростанції загальною потужністю 18 ГВт.

«Українська енергетика» зазначає, що у червні 2024 року Україна імпортувала найбільший місячний обсяг електроенергії за останні 10 років. Лише за один цей місяць він був більшим, ніж за весь 2023 рік та стільки ж, як за попередні 5 місяців 2024 року. У червні Україна витратила на закупівлю електроенергії з Європи $79 млн – це удвічі більше, ніж у травні. Експорт електроенергії у червні не здійснювався.

Нагадаємо, в Україні останніми днями встановлюються теплові рекорди, оскільки наразі температура на понад 12 градусів тепліше норми. А найближчими днями очікується пік надзвичайної спеки — до +35-40° й вище. Деяке пониження температури повітря очікується лише з 18-го липня.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Графіка: Energy Map
Теги: енергосистема відключення електроенергії імпорт експорт дефіцит електроенергія
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