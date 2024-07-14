Найближчими днями спека в Україні ще посилиться – коли температура повітря почне знижуватися

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З понеділка по середу повітря прогріється до +36°

Найближчими днями в Україні очікується пік надзвичайної спеки - до +35-40 й вище. Без дощів, із палючим сонцем та високою пожежною небезпекою. Деяке полегшення та зниження температури повітря очікується з 18-го липня.

За інформацією сервісу Sinoptik, найближчими днями погода у Кременчуці буде такою:

У понеділок, 15 липня: погода буде ясною й тільки увечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Вночі температура опуститься з +27° до +25° під ранок. Вдень температура буде триматися на позначці +35°, а увечері опуститься до +31°.

Швидкість вітру — від 0,6 до 2,2 метра на секунду. Вночі вологість повітря становитиме 62-74%, а протягом дня опуститься до 33%.

У вівторок, 16 липня: увесь день буде ясна, сонячна погода без єдиної хмаринки. Без опадів. Вночі та вранці температура від +25° до +30°. Вдень стовпчик термометра підніметься до +36°, а ввечері впаде до +31°.

Швидкість вітру — від 1,0 до 2,4 метра на секунду. Вночі вологість повітря становитиме 70%, а вдень опуститься до 32%.

У середу, 17 липня: у місті ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Також без опадів. Вночі та вранці температура від +25° до +30°. Вдень стовпчик термометра підніметься до +36°, а ввечері впаде до +31°.

Швидкість вітру — від 1,1 до 2,5 метрів на секунду. Вночі вологість повітря становитиме 65%, а вдень опуститься до 31%.

У четвер, 18 липня, спека трохи спаде: вночі буде задушно, вранці небо у Кременчуці залишиться ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникнуть до вечора. У другій половині дня можливий дощ із грозою.

Вночі та вранці температура від +26° до +29°. Вдень стовпчик термометра підніметься до +32°, а увечері впаде до +29°.

Така ж погода, тільки без опадів та зі зниженням нічної температури до +22°, прогнозується на 19-21 липня. А на початку наступного тижня денні температури можуть знизитися до +29°.

Отже, протриматися потрібно ще три доби…

Нагадаємо, Україна у липні 2024 року перебуває у центрі кліматичної аномалії – температура повітря тримається на позначках на понад 12°С вище за норму.