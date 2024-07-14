До 16.00 застосовуватимуть одну чергу ГПВ, а після - дві та три
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомила про нові зміни у графіку погодинних відключень електроенергії.
- До уваги споживачів електричної енергії! Отримана команда від НЕК «Укренерго» до 16.00 застосовувати одну чергу ГПВ - графік А1, а з 16.00 до 17.00 дві черги – графік А2, з 17.00 до 24.00 три черги – графік А3,
- йдеться у повідомленні.
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