У «Полтаваобленерго» повідомили про нові зміни у графіку погодинних відключень 14 липня (уточнено)

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До 16.00 застосовуватимуть одну чергу ГПВ, а після - дві та три

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомила про нові зміни у графіку погодинних відключень електроенергії. - До уваги споживачів електричної енергії! Отримана команда від НЕК «Укренерго» до 16.00 застосовувати одну чергу ГПВ - графік А1, а з 16.00 до 17.00 дві черги – графік А2, з 17.00 до 24.00 три черги – графік А3, - йдеться у повідомленні. - йдеться у повідомленні.

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