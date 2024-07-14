Україна сьогодні, 14 липня, залучатиме аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Словаччини - Міненерго

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Минулої доби для покриття дефіциту потужностей в енергосистемі Україна залучала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі

У неділю, 14 липня, Україна планує залучати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Словаччини.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Станом на ранок 14 липня через бойові дії та технічні порушення внаслідок спеки знеструмлені 490 населених пунктів. Протягом дня енергетики заживили 4 264 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Ситуація в енергосистемі України ускладнюється сильною спекою. У західному регіоні через це виникали пожежі на енергетичних обʼєктах. Також уночі відключилася високовольтна підстанція. Це призвело до знеструмлення повітряної лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку погасили.

Надзвичайні події в єдиній енергосистемі країни протягом дня виникали у Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Житомирській областях.

У Міненерго підкреслили, що минулої доби для часткового покриття дефіциту потужностей в енергосистемі Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі, і додали, що «сьогодні планується - з Польщі та Словаччини».

Нагадаємо, у «Полтаваобленерго» повідомили про нові зміни у графіку погодинних відключень.

Найближчими днями спека в Україні ще посилиться.