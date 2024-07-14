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На Кременчуччині мопедист зіткнувся з велосипедистом – травмованого водія мопеду госпіталізували

Сьогодні, 12:38 Переглядів: 140

 

ДТП сталася поблизу села Дмитрівка - поліція встановлює його обставини ДТП

Увечері в суботу, 13 липня, близько 22.00, поблизу села Дмитрівка Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією слідства, мопед під керуванням 29-річного чоловіка зіткнувся з велосипедом, яким керував 18-річний юнак.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Унаслідок ДТП водія мопеда госпіталізували. Ступінь тяжкості отриманих травм встановлюється.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, 12 липня на автодорозі Суми-Полтава-Олександрія у ДТП загинув велосипедист.

Того ж дня у Кременчуці на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова в ДТП унаслідок зіткнення з автомобілем Mitsubishi був травмований мотоцикліст.

Учора, 13 липня, в Кобеляках велосипедист зіткнувся з автівкою – чоловік отримав травми та був госпіталізований.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП мопедист велосипедист травмовані
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