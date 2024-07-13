У ДТП на Полтавщині вчора загинув 50-річний велосипедист

Учора, 12 липня, близько 14.15 на автодорозі Суми-Полтава-Олександрія поблизу села Тахтаулове у ДТП загинув мешканець Полтавської громади. У рамках кримінального провадження поліція встановлює обставини та причини ДТП.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За попередньою версією слідства, автомобіль RENAULT TRAFIC, під керуванням 36-річного жителя Полтавського району, зіткнувся із велосипедом, яким керував 50-річний житель села Тахтаулове. Внаслідок зіткнення велосипедист загинув на місці.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, учора в Кременчуці в ДТП на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова був травмований мотоцикліст.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.