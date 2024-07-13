Як стати на військовий облік призовників 17-річному юнаку, що знаходиться за кордоном

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 484

Після повномасштабного російського вторгнення близько 6 млн українських громадян виїхали за межі України. Серед них були й підлітки, яким наразі виповнилося 17 років. На фоні ажіотажу з оновленням військово-облікових даних, який потрібно пройти усім призовникам, військовозобов’язаним та резервістам до 16 липня, у багатьох українців виникають питання, як це можна зробити їхнім неповнолітнім синам, які наразі перебувають за кордоном.

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До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Ірина, яка разом із сином виїхала до Німеччини ще у 2022 році.

— Сину цього року виповнилося 17 років. Знаю, що він має стати на військовий облік призовників. І, нібито, це можна зробити в українському консульстві. Шукала інформацію на їхньому сайті — нічого немає. Написала у консульство — відповіді поки також немає. А час йде. Не хочемо порушувати закон, але як діяти — не знаємо. У Гуглі відповіді на це питання знайти також не вдалося. Невже для того, щоб стати на військовий облік, потрібно їхати в Україну? І чи не буде штрафу, якщо він не стане на облік до 16 липня? — висловила свої занепокоєння пані Ірина під час дзвінка до редакції.

Вона додала, що ця проблема стосується не тільки її родини, а багатьох українських біженців за кордоном. Дехто їде в Україну лише заради того, щоб стати на військовий облік призовників, а потім повертаються.

— Приїхати з Польщі чи Німеччини ще можна. Хоча теж непросто та й дорого. А як бути тим, хто виїхав до США чи Канади? — поставила риторичне питання мати юнака.

Що таке приписка юнаків до призовних дільниць

Щороку з січня по березень районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для взяття юнаків на військовий облік, проводять їх приписку до призовних дільниць. На військовий облік призовників ставлять юнаків, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Під час приписки вони проходять військово-лікарську комісію, яка визначає ступінь їх придатність до проходження військової служби. Крім того, вивчаються їхні індивідуально-психологічні та моральні якості, рівень фізичної підготовки, наявність спеціальності та освітній рівень.

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Результатом приписки стає отримання приписного посвідчення, яке є військово-обліковим документом для призовників.

Для приписки до призовної дільниці цього року юнаки 2007 року народження зобов’язані особисто прибути до Кременчуцького РТЦК та СП, або його відділів у Горішніх Плавнях, Глобиному, Семенівці та Козельщині та подати документи, перелік яких установлений Міноборони.

Приписка юнаків — це плановий захід, який проводиться щорічно. У січні — березні 2023 року проводилася приписка громадян 2006 року народження.

Кременчуцький районний ТЦК та СП із січня проводитиме приписку юнаків 2007 року народження

Такий порядок проведення приписки юнаків визначений Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та постановою Кабміну від 21.03.2002 року № 352 «Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу».

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Згідно з нормами закону, приписці до призовних дільниць підлягають усі допризовники, які проживають на території району, крім осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові медичні заходи. Про осіб, які виїхали за кордон та отримали там тимчасовий захист, у нормативних документах нічого не говориться.

Що кажуть в ТЦК

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем з цього питання до фахівця Кременчуцького районного ТЦК та СП.

— Була інформація, що над цим працюють в уряді — щоб українські консульства за кордоном могли брати юнаків на військовий облік призовників. Але якихось документів з цього приводу до нас не надходило. А тому ми користуємося тією нормативною базою, яка є на цей час. Тобто, щоб стати на військовий облік призовників юнак має особисто прибути до ТЦК з відповідними документами та пройти військово-лікарську комісію. Це потрібно зробити протягом того року, коли юнаку виповнюється 17 років. Лише після цього призовник буде внесений у реєстр та його дані з’являться у застосунку «Резерв+», — пояснив представник ТЦК, який не захотів, щоб ми називали його ім’я та посаду.

Приблизно таку ж відповідь нашому виданню надав і речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

— По-перше, оновлення військово-облікових даних до 16 липня ніяк не пов’язано зі взяттям 17-річних юнаків на військовий облік призовників та їх припискою до призовних дільниць. Стати на облік вони можуть й після 16 липня. Щодо можливості зробити це в українському консульстві за кордоном нічого сказати не можу. У нас таких документів наразі немає. Можливо на це питання зможуть відповісти на «гарячій лінії» Міноборони, — зауважив Роман Істомін.

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«Кременчуцький Телеграф» протягом дня понад десятка разів телефонував на «гарячу лінію» Міноборони, але звідти ми почули лише заспокійливу музику — фахівець міністерства так і не взяв трубку.

Про що говориться у законі та постановах уряду

Саме тому ми вирішили проаналізувати, що з цього приводу говориться у нормативних документах — відповідному законі та постановах Кабміну.

Пункт 2 статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначає, що «взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання».

У цій же статті в п. 3 зазначається, що громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік щороку протягом січня — березня.

— Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки… — йдеться у пункті 6 статті 14 закону.

А у пункті 9 міститься логічне пояснення чому саме юнаки мають прибути особисто для взяття на військовий облік. У ньому визначається, що на районні комісії з питань взяття на військовий облік покладається низка завдань, одне з яких — «організація і проведення медичного огляду допризовників, які викликаються на комісію, визначення їх придатності для військової служби».

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У постанові Кабміну від 21.03.2002 року № 352 «Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу» дублюється норма закону про те, що «до призовних дільниць щороку протягом січня — березня приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років». Але ця норма доповнена положенням, що «приписка громадян, які підлягають військовому обліку призовників та своєчасно не пройшли приписки до призовних дільниць, здійснюється протягом року». Тобто пройти приписку та стати на облік призовників можливо не тільки у січні-березні, а й протягом усього року, коли юнаку виповнюється 17 років.

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Інформацію про роль у цьому процесі закордонних дипломатичних установ нам вдалося знайти в іншій постанові Кабміну від 30.12.2022 року № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

У пункті 52 цієї постанови зазначається, що закордонні дипломатичні установи України «інформують призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку» та «повідомляють про взяття на постійний або тимчасовий консульський облік або зняття з нього призовників … відповідним районним (міським) ТЦК та СП за місцем перебування їх на військовому обліку». І все…

Крім того, зазначається, що «військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється районними (міськими) ТЦК та СП… на загальних засадах».

А у пункті 81 постанови зазначається, що «взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів у районних (міських) ТЦК та СП … здійснюється за їх особистої присутності».

Тож, знайти у законодавстві України норму, яка б дозволяла 17-річним юнакам стати на військовий облік та приписатися до призовної дільниці в українському консульстві за кордоном не вдалося.

Чи можливо це здійснити практично, кременчужанка Ірина пообіцяла розповісти нашому виданню. Адже вона планує все ж таки потрапити на прийом до українського консульства у Німеччині та з’ясувати це питання.

Так що продовження цього матеріалу буде.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Нагадаємо, Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.