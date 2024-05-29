Кого на ВЛК відправляють одразу після оновлення даних та що мають зробити обмежено придатні — Кременчуцький районний ТЦК

На проходження військово-лікарської комісії у Кременчуцькому районному ТЦК та СП направляють не всіх військовозобов’язаних
У соцмережах часто пишуть про те, що усіх військовозобов’язаних, які прийшли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) нібито одразу направляють на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), а потім відправляють у навчальні центри. І лякають тим, що «вхід до ТЦК» не передбачає «вільного виходу».
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Наше видання під час ексклюзивного інтерв’ю з начальником Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирославом Волковим поцікавилося, чи дійсно усіх військовозобов’язаних, які прийшли до територіального центру комплектування уточнити свої облікові, одразу направляють на проходження ВЛК?
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За його словами, решта військовозобов’язаних в період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються.
Мирослав Волков зазначив, що тих військовозобов’язаних, які приходять в ТЦК на оновлення облікових даних самостійно і повинні пройти ВЛК, як складову уточнення даних, в той же день на комісію не направляють.
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«Кременчуцький Телеграф» поцікавився, чи вже почали обмежено придатні військовозобов’язані повторно проходити ВЛК для визначення свого статусу?
За його словами, після проходження повторного медичного огляду такі військовозобов’язані отримають один зі наступних статусів:
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Зазначимо, що кінцева дата, до якої обмежено придатні військовозобов’язані згідно з законом мають пройти ВЛК для визначення свого нового статусу — 4 лютого 2025 року. Проте, оновлення облікових даних, яке потрібно зробити протягом 60 днів після набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-IX), передбачає зокрема й уточнення даних щодо стану здоров’я таких військовозобов’язаних. А тому проходження ВЛК для багатьох з них може стати обов’язковим до 16 липня.
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Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.
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