Кого на ВЛК відправляють одразу після оновлення даних та що мають зробити обмежено придатні — Кременчуцький районний ТЦК

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 72 Коментарів: 1

На проходження військово-лікарської комісії у Кременчуцькому районному ТЦК та СП направляють не всіх військовозобов’язаних

У соцмережах часто пишуть про те, що усіх військовозобов’язаних, які прийшли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) нібито одразу направляють на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), а потім відправляють у навчальні центри. І лякають тим, що «вхід до ТЦК» не передбачає «вільного виходу».

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Наше видання під час ексклюзивного інтерв’ю з начальником Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирославом Волковим поцікавилося, чи дійсно усіх військовозобов’язаних, які прийшли до територіального центру комплектування уточнити свої облікові, одразу направляють на проходження ВЛК?

— По перше — на проходження ВЛК ми направляємо не всіх військовозобов’язаних. У першу чергу направляємо тих, хто призивається на військову службу по мобілізації в добровільному порядку. У другу — тих, хто не має права на відстрочку від призову, у визначених законом випадках, та не має бронювання. Проходження ВЛК для них — це складова оновлення військово-облікових даних, які стосуються стану їхнього здоров’я. А у третю — направляємо тих, хто був раніше визнаний непридатним до військової служби у мирний час, обмежено придатним у воєнний час, або вперше стає на військовий облік, - пояснив Мирослав Волков.

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За його словами, решта військовозобов’язаних в період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються.

— Маю на увазі тих, хто має право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ, та заброньовані, — додав очільник РТЦК.

Мирослав Волков зазначив, що тих військовозобов’язаних, які приходять в ТЦК на оновлення облікових даних самостійно і повинні пройти ВЛК, як складову уточнення даних, в той же день на комісію не направляють.

— Вони можуть пройти ВЛК через кілька днів. А якщо поліція привозить до нас тих, хто раніше ігнорував виклик за повісткою, то таких осіб ми направляємо на проходження ВЛК одразу після уточнення облікових даних, тобто в той же день, — пояснив начальник РТЦК.

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«Кременчуцький Телеграф» поцікавився, чи вже почали обмежено придатні військовозобов’язані повторно проходити ВЛК для визначення свого статусу?

— Військовозобов’язані, які визнані за станом здоров’я «обмежено придатними» до проходження військової служби, повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців. Закон України, який передбачає скасування статусу «‎обмежено придатний», набув чинності 4 травня, - пояснив Мирослав Волков.

За його словами, після проходження повторного медичного огляду такі військовозобов’язані отримають один зі наступних статусів:

придатний до проходження військової служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах, ТЦ К та СП;

К та СП; тимчасово непридатний, який потребує лікування;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

— Наразі внесено зміни до наказу № 402 Міноборони, який містить оновлений список хвороб, з якими визнають придатність до проходження військової служби. Ця робота вже розпочалася, — пояснив начальник Кременчуцького РТЦК.

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Зазначимо, що кінцева дата, до якої обмежено придатні військовозобов’язані згідно з законом мають пройти ВЛК для визначення свого нового статусу — 4 лютого 2025 року. Проте, оновлення облікових даних, яке потрібно зробити протягом 60 днів після набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-IX), передбачає зокрема й уточнення даних щодо стану здоров’я таких військовозобов’язаних. А тому проходження ВЛК для багатьох з них може стати обов’язковим до 16 липня.

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Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.