Строк дії довідки з висновком про придатність до військової служби становить один рік — Кабмін

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 184 Коментарів: 2

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка передбачає, що термін дії довідки з висновком щодо придатності військовозобов’язаного до військової служби становить один рік.

Про це йдеться у постанові №560 від 16 травня 2024 року.

Так, у цій постанові уряду зазначається, що у мирний час під час визначення призначення резервіста або військовозобов'язаного на особливий період та включення його до складу військових команд для комплектування військових частин вони проходять медичний огляд, за результатами якого ці особи отримують довідку з висновком щодо придатності до військової служби. Строк дії такої довідки становить 5 років.

Резервісти та військовозобов’язані, які в мирний час були призначені на комплектування військових частин з врученням мобілізаційних розпоряджень під час мобілізаційного розгортання ЗСУ призиваються на військову службу під час мобілізації за результатами раніше пройдених медичних оглядів та їх опитування про наявність або відсутність скарг на стан здоров’я. Військовозобов’язані, у яких відсутні скарги на стан здоров’я, на військово-лікарську комісію (ВЛК) для проходження медичного огляду не направляються.

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Особи, які не проходили медичний огляд або в яких закінчився строк дії рішення про придатність до військової служби, направляються на ВЛК.

Громадяни, які прибувають до ТЦК для уточнення своїх облікових даних (адреси місця проживання, номерів засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інших персональних даних), на медичний огляд не направляються.

На медичний огляд громадяни, які уточнили свої облікові дані, викликаються повісткою.

У разі проходження резервістами та військовозобов'язаними медичного огляду під час проведення мобілізації або воєнного стану строк дії довідки з висновком ВЛК щодо придатності до військової служби становить 1 рік.

Тобто, довідка ВЛК про придатність до військової служби діє 5 років у мирний час, та один рік під час дії воєнного стану.

Також у постанові Кабміну визначено, що медичний огляд резервістів та військовозобов’язаних може проводитися у закладах охорони здоров’я, що мають відповідний договір із НСЗУ за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік.

А от рішення щодо придатності резервіста та військовозобов’язаного для проходження військової служби за станом здоров’я визначається ВЛК при районному (міському) ТЦК.

У разі незгоди громадянина з рішенням ВЛК при районному (міському) ТЦК на підставі його заяви громадянин направляється для проходження військово-лікарської комісії при обласному ТЦК.

Рішення ВЛК при обласному ТЦК про придатність до військової служби може бути скасовано штатною військово-лікарською комісією вищого рівня (окружною у Харкові, або центральною у Києві), або оскаржено у судовому порядку.

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Військовозобов’язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації видається направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. При цьому особам віком до 45 років видається направлення щодо визначення їх придатності до проходження військової служби у десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій та морській піхоті.

Важливо зазначити, що у складі ВЛК при районному ТЦК є тільки цивільні лікарі – жодного представника ТЦК там немає.

Придатність резервістів та військовозобов’язаних до військової служби за станом здоров’я кожним лікарем визначається індивідуально. Висновки про придатність або непридатність, подані скарги та об’єктивні дані, виявлені у процесі медичного огляду, а також установлений діагноз вносяться кожним лікарем до картки обстеження та медичного огляду та до інших документів, що засвідчується особистим підписом лікаря та скріплюється його особистою печаткою, із зазначенням дати проведення медичного огляду.

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Документально оформлені результати проходження медичного ВЛК передаються в ТЦК не пізніше наступного дня після винесення рішення (постанови) про придатність чи непридатність особи до проходження військової служби.

Рішення ВЛК вноситься до бази даних реєстру «Оберіг» не пізніше ніж протягом наступного дня з дня надходження відповідного рішення до районного ТЦК.

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