На Полтавщині скасували графіки погодинного відключення світла до 17.00

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 559

Сьогодні, 21 травня, у Полтавській області з 11.00 до 17.00 скасували графіки погодинного відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Відповідне розпорядження надійшло від керівництва національної енергетичної компанії «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що 21 травня погодинні відключення світла діятимуть протягом усієї доби для усіх регіонів України. Для Полтавської області встановили обсяг розвантаження 125 МВТ.

Після 17.00 «Полтаваобленерго» знову має застосовувати графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, раніше ми писали, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.