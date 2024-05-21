Захід для дітей та молоді до Дня Європи відбувся в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 87 Новини компаній

Діти дізналися нову інформацію про країни Європи, а також взяли участь у вікторині та продемонстрували свої знання

У центральній бібліотеці Горішніх Плавнів відбувся літературний захід для учнів школи № 2, присвячений Дню Європи. Школярі розглядали творчість дитячих письменників із країн Європи, вдосконалювали свої знання географії та культури європейських країн.

Літературний захід «Разом із книгою по Європі» відбувся 3 травня в культурному центрі міської бібліотеки. Його учасниками стали учні 5-Б класу школи № 2 міста Горішні Плавні. Захід провела співробітниця дитячого відділу Світлана Бідник. Вона розповіла, що 9 травня День Європи в нашій країні відзначається на державному рівні з 2023 року, відповідно до Указу Президента України. А з 2003-го по 2023 рік його святкували в третю суботу травня.

Це символ єдності та миру. У День Європи жителі України відзначають день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту, — наголосила Світлана Бідник. — День Європи — це гарна нагода дізнатися більше про сусідні країни, про їхню історію, культуру, традиції. Про це можна дізнатися, подорожуючи разом із книгами. Наприклад, із енциклопедією для дітей, де міститься коротка інформалднція про багато різних країн.

Ведуча заходу, зокрема, розповіла, що найбільшою країною Європи є Україна, а найменшою за розміром — Ватикан. Ця країна-місто розташована посеред Риму в Італії. Ватикан — це резиденція Папи Римського, відома своєю визначною культурною спадщиною.

Найвизначнішим твором мистецтва є фрески Сікстинської капели роботи Мікеланджело. Упродовж століть було зібрано величезну мистецьку колекцію, яка тепер експонується у Ватиканських музеях. Другою перлиною Ватикану є його бібліотека, — зауважила Світлана Бідник.

Також вона розповіла п’ятикласникам про особливості країн Південної та Північної Європи, Середземномор’я. Ознайомила з книгою «Запрошуємо до нашого світу: як живуть діти в різних краях» Мойри Баттерфілд, яку ілюструвала Гаррієт Лінас. Це видання про те, як вітаються, чим снідають і що роблять, коли випадає зуб, діти з різних частин світу.

Від громадян величезних країн до крихітних африканських племен — усі ми по-різному їмо, одягаємося та віримо в різні прикмети. Усі різні, але всі схожі, — наголосила Світлана Бідник.

Також вона представила книгу «Мандрівки з чарівним атласом» Надійки Гербіш із художнім оформленням Богдани Бондар.

Це розповідь про таємниці Парижу, Ейфелевої вежі, про величний Нотр-Дам та красу Монмартру, — вказала ведуча.

Потім діти досліджували маршрути подорожей літературних героїв. Зокрема, Німеччиною, якою подорожували персонажі братів-казкарів Якоба та Вільгельма Грімм. Згадували їхні найвідоміші казки: «Білосніжка», «Бременські музиканти», «Гензель і Гретель», «Рапунцель», «Червона шапочка». Також придивлялися до шляхів героїв казок французького письменника Шарля Перро «Кіт у чоботях», «Спляча красуня», «Попелюшка». Далі — до найвідвідуваніших туристами місць Фінляндії — у провінції Лапландія, де розташована резиденція Санта-Клауса. Познайомилися з творчістю фінської казкарки Туве Янссон, авторки творів про мумі-тролів, та літературним надбанням шведської письменниці Астрід Ліндгрен, яка прославилася, зокрема, своїми розповідями про Карлсона, який живе на даху, та Пеппі Довгупанчоху.

Природно не оминули увагою творчість геніального казкаря Ганса Крістіана Андерсена. Данський письменник написав такі відомі в усьому світі казки, як «Непохитний олов’яний солдатик», «Гидке каченя», «Снігова королева», «Дюймовочка», «Принцеса на горошині».

Захід завершився вікториною «Що я знаю про Європу». Її учасники продемонстрували свою обізнаність щодо визначних місць, традицій та культури європейських народів. Свої знання діти здобули, зокрема, завдяки відвідуванню міської бібліотеки, де в наявності є чимало пізнавальних творів вітчизняних та зарубіжних авторів.