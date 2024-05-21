У Кременчуці зупинили п'яного водія, який намагався втекти від патрульних

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Вміст алкоголю в організмі у чоловіка перевищував норму у понад 10 разів

Учора, 20 травня, близько 16.00 у Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, патрульні помітили машину ВАЗ 2101, водій якого їхав з порушенням правил дорожнього руху.

Водій на вимогу інспекторів не зупинився, а після того, як автівку йому заблокували, чоловік намагався втекти від правоохоронців. Проте патрульні його таки затримали.

З'ясувалося, що водій не має водійського посвідчення, а також знаходиться за кермом п'яним. Огляд у медзакладі показав, що вміст алкоголю в організмі чоловіка становить 2,04 проміле. Це у понад 10 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні склали на порушника протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння), ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на початку травня у Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія: вміст алкоголю в організмі у 14 разів перевищував норму.