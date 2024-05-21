Учора в Полтаві легковик збив 9-річну дитину

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Дівчинка з травмами знаходиться у лікарні

Учора, 20 травня, близько 19.00 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, 47-річний водій автомобіля Mercedes-Benz збив 9-річну дівчинку. Дитину з травмами госпіталізували до дитячої лікарні.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує встановлювати причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині Lexus зіткнувся з неповнолітнім велосипедистом – хлопець помер у лікарні.



