На Полтавщині сталась аварія: є загиблий і травмовані

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Вранці 21 травня на 243 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, неподалік міста Хорол Лубенського району зіткнулись дві машини. Внаслідок аварії загинув один з водіїв авто, травмувалась пасажирка і інший водій. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної служби Полтавщини.

За словами правоохоронців, автомобіль Subaru Forester зіткнувся з автомобілем BMW, за кермом якого перебував 22-річний водій. Унаслідок зіткнення водій Subaru загинув на місці події. Водія та 46-річну пасажирку BMW ушпиталили до місцевої лікарні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.