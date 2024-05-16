Для тих, хто заплутався у чергах: як кременчужанам відслідкувати, коли не буде світла

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 463

Відучора у Кременчуці почали вводити погодинні графіки відключення електроенергії побутовим споживачам у 6 черг. В Полтаваобленерго раніше оприлюднили актуальний графік відключень, а також перелік адрес і черг, за яким вимикатимуть електроенергію. Однак багато кременчужан у соцмережах нарікають, що не розуміють, яка у них черга, або що світло вимкнули не у той час, коли вони чекали.

Зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.

Сервіс energy-ua.info надає користувачам інформацію щодо погодинних відключень електроенергії. На цей час він працює у декількох областях, в тому числі й у Полтавській.

Для цього потрібно вказати назву населеного пункту, після чого ввести назву вулиці або організації.

Сервіс покаже, яка у вас черга, та скільки лишилось до увімкнення/вимкнення електроенергії.

Однак він показує лише заплановані відключення, тобто якщо ліміти скасують і світло ввімкнуть раніше, він цього не покаже.

Інформація також реалізована у вигляді зрозумілого графіку.

Також можна підписатись на оновлення у телеграм-каналі сервісу.

Там з'являються повідомлення за 10 хвилин до вимкнення і увімкнення світла для кожної черги, а також повідомляють, якщо графіки не застосовуються.