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Топ новина, Кременчук, Відключення світла

Для тих, хто заплутався у чергах: як кременчужанам відслідкувати, коли не буде світла

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 463

А у вашій черзі графіки зійшлись?

Відучора у Кременчуці почали вводити погодинні графіки відключення електроенергії побутовим споживачам у 6 черг. В Полтаваобленерго раніше оприлюднили актуальний графік відключень, а також перелік адрес і черг, за яким вимикатимуть електроенергію. Однак багато кременчужан у соцмережах нарікають, що не розуміють, яка у них черга, або що світло вимкнули не у той час, коли вони чекали.

Зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.

Сервіс energy-ua.info надає користувачам інформацію щодо погодинних відключень електроенергії. На цей час він працює у декількох областях, в тому числі й у Полтавській.

 

Для цього потрібно вказати назву населеного пункту, після чого ввести назву вулиці або організації.

 

Сервіс покаже, яка у вас черга, та скільки лишилось до увімкнення/вимкнення електроенергії.

 

Однак він показує лише заплановані відключення, тобто якщо ліміти скасують і світло ввімкнуть раніше, він цього не покаже.

 

Інформація також реалізована у вигляді зрозумілого графіку.

Також можна підписатись на оновлення у телеграм-каналі сервісу.

 

Там з'являються повідомлення за 10 хвилин до вимкнення і увімкнення світла для кожної черги, а також повідомляють, якщо графіки не застосовуються.

Нагадаємо, раніше радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що нинішні відключення світла можуть тривати до серпня-вересня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: графік відключень черги відключення електроенергії

А у вас світло вимикали за графіком?

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