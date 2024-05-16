Кременчуцькі волонтери збирають допомогу військовим для будування бліндажів

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 181

Також волонтери прозвітувалися про вже відправлені на фронт ліки та продукти

Кременчуцький волонтер Дмитро Панченко знову звертається до небайдужих за допомогою:

— До мене звернулися військові із запорізького напрямку, просять допомогти із матеріалами для будування бліндажів у напрямку Гуляйполя. Тож знову відкриваємо терміновий збір.

Військовим потрібні лопати, молотки, сокири, пістолети на скобах, скоби, цвяхи, розетки, вимикачі, патрони і лампочки, брезент, паро- і гідробар'єр, бензопили.

Телефон для зв’язку 096-099-62-60

Карта для допомоги 4441 1144 6275 3482 Mono Bank.

Також Дмитро Панченко прозвітував про попередній збір:

— Ліки та продукти, які збирали перед цим, уже відправили. Скоро мають доїхати до наших хлопців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Панченко збирає допомогу до Великодня для військових на Донеччині.