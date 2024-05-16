Кременчуцькі волонтери збирають допомогу військовим для будування бліндажів

Кременчуцький волонтер Дмитро Панченко знову звертається до небайдужих за допомогою:
Військовим потрібні лопати, молотки, сокири, пістолети на скобах, скоби, цвяхи, розетки, вимикачі, патрони і лампочки, брезент, паро- і гідробар'єр, бензопили.
Телефон для зв’язку 096-099-62-60
Карта для допомоги 4441 1144 6275 3482 Mono Bank.
Також Дмитро Панченко прозвітував про попередній збір:
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Панченко збирає допомогу до Великодня для військових на Донеччині.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.