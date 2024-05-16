«Укренерго» опублікувало план відключення світла на 17 травня: коли діятимуть графіки

«Укренерго» опублікувало у фейсбуці план відключення світла на 17 травня. Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00.00 до 8.00 та з 19.00 до 24.00. Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.
В Полтаваобленерго раніше оприлюднили актуальний графік відключень, а також перелік адрес і черг, за яким вимикатимуть електроенергію.
Відстежити свою чергу можна ТУТ.
Нагадаємо, раніше радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що нинішні відключення світла можуть тривати до серпня-вересня.
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