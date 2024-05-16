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Кременчук, Культура, Фотоколекція, Для дому і сім'ї

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбувся івент, присвячений Дню вишиванки

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 2

 

Девізом цьогорічного Дня вишиванки стало гасло «Вишиваємо Перемогу!»

Сьогодні, 16 травня, у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбувся етнографічний івент «Сорочка моя вишивана». Захід, організований музеєм й Кременчуцькою міською публічною бібліотекою абонемент філії № 2, був присвячений Всесвітньому дню вишиванки.

Вишита сорочка — невіднятна складова нашої культурної спадщини, що єднає українців крізь простір і час. Вона є відображенням наших традицій, культури, історії, цінностей, прагнень до Перемоги. Тому девізом цьогорічного Дня вишиванки, оголошеним ГО «Всесвітній день вишиванки», стало гасло: «Вишиваємо Перемогу!».

 

Під час заходу присутні мали можливість ознайомитися з частиною колекції старовинних полтавських жіночих сорочок з фондів Краєзнавчого музею. Тут була представлена 21 сорочка, кожна — унікальна, не схожа одна на одну.

 

Директорка музею Алла Гайшинська розповіла про техніки та візерунки вишиванок, поділилася історією колекції та згадала цікаві історії про окремі сорочки.

 

Відома майстриня художньої вишивки Наталя Рома — членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України; носій елемента нематеріальної культурної спадщини «Технологія вишивки «білим по білому» с. Решетилівка Полтавської області теж представила свої доробки. Зокрема вона показала сорочку, вишиту нею для нашого кременчужанина, захисника України та розповіла, як народжувалася ця вишиванка і як її передавали власнику.

 

Ще одна учасниця заходу Марина Кісенко познайомила присутніх з проєктом #льолямарафон. В його рамках вишивальниці виробляють й вишивають перші льоль-сорочки для немовлят.

Марина показала свої вироби, а також продемонструвала, як можна легко й просто зробити льоль-сорочку, яку потім можна вишити.

— Головна умова — вишивати душею! Адже в вишивку ми вкладаємо свою енергію, яка потім передається тому, хто надягає вишиванку, — розповіла майстриня.

 

Вона також закликала охочих долучатися до благодійного проєкту й підкреслила важливість вишиванки в житті кожного українця.

Марина Кісенко — майстриня художньої вишивки, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва Україн, випускниця Решетилівського художнього професійного ліцею, носій елементу нематеріальної культурної спадщини «Технологія вишивки «білим по білому» селища Решетилівка Полтавської області. 

 

На заході були представлені книги про роль вишиванки в житті українців, знаки та узори на вишивці, українське народне вбрання та інше.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про Виставку до Міжнародного дня вишиванки: Вишита сорочка єднає українців

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Автор: Мирослава Українська
Теги: День вишиванки вишивка святковий івент Вишита сорочка льоль-сорочки
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