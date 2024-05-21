Кременчуцький легкоатлет Давід Кулаковський виборов «золото» на чемпіонаті України

Кременчуцький легкоатлет Давід Кулаковський виборов золоту медаль на чемпіонаті України, що проходив цими вихідними у Луцьку. Ще одне «золото» — у здобутку полтавської спортсменки Ольги Корсун. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
Давід Кулаковський посів перше місце з бігу на дистанції 200 м. Подолав спортсмен відстань за 21.43 с і побив особистий рекорд. Готували легкоатлета до змагань тренери Вʼячеслав Нищеменко та Олена Шипова.
Ольга Корсун посіла перше місце у потрійному стрибку та виконала норматив на майстра спорту України міжнародного класу.
Перемогу легкоатлетка здобула з результатом 14,20 м. До змагань спортсменку готував тренер Юрій Щербак.
Нагадаємо, у лютому Давід Кулаковський здобув два призових місця на чемпіонаті України у Києві.
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