Повноцінна версія «Резерв+» з електронним військовим квитком з’явиться у червні

Військовозобов’язані, які під час оновлення своїх облікових даних дізналися у застосунку «Резерв+» про статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки для виправлення даних
У Міноборони заявили про те, що повноцінна версія застосунку «Резерв+», у якій буде електронний військовий квиток, зʼявиться влітку.
За його словами, електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям замість паперового документу.
Військовозобов’язаним, які під час оновлення своїх облікових даних стикнулися з проблемами в роботі «Резерв+» - наприклад, їхні персональні дані не відповідають дійсності, або дізналися у застосунку про статус розшуку, радять звернутися до сервісного центру технічної підтримки застосунку для виправлення даних. Також можна звернутися до ТЦК чи ЦНАПу.
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Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.
Вона додала, що такі помилки з’являються через людський фактор - оператор ТЦК та СП людина, яка може помилятися. Але завдяки тому, що військовозобов’язаний бачить у застосунку свій фактичний статус, цю помилку можна швидко виправити.
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Катерина Черногоренко зауважила, що зараз ми усі є свідками народження електронного ТЦК і СП. Вона заявила, що завдяки розробки нового застосунку «Резерв+» скоротити контакт між оператором ТЦК та людиною до кількох кліків у смартофі.
Як стало відомо, у застосунок «Резерв+» планують додати функцію електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). А станом на 13.00 понеділка, 20 травня, понад 415 тисяч українців вже оновили свої дані через застосунок «Резерв+».
Нагадаємо, 18 травня Міноборони України запустило мобільний застосунок «Резерв+», завдяки якому військовозобов'язані українці можуть оновити свої дані без відвідування ТЦК та СП.
А «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, чи можуть військовозобов’язані оновити дані у місцевому ЦНАПі. Також ми писали, що при оновленні даних усім військовозобов'язаним у військовий квиток вклеюватимуть штрих-код.
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