Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Повноцінна версія «Резерв+» з електронним військовим квитком з’явиться у червні

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 215 Коментарів: 1

 

Військовозобов’язані, які під час оновлення своїх облікових даних дізналися у застосунку «Резерв+» про статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки для виправлення даних

У Міноборони заявили про те, що повноцінна версія застосунку «Резерв+», у якій буде електронний військовий квиток, зʼявиться влітку.

- Повноцінна версія буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документа і штрих-код. Процес іде, всі моменти, які пов’язані з неточністю вирішуються, – пояснив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

За його словами, електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям замість паперового документу.

- Зважаючи на те, що військово-облікові документи мають носити всі військовозобов’язані починаючи з 18 травня і оновити дані мають всі протягом 60 днів за цей час з’явиться електронний документ у «Резерві+», який можна буде показати представникам поліції, ТЦК або прикордонної служби у разі вимоги, – додав речник Міноборони.

Військовозобов’язаним, які під час оновлення своїх облікових даних стикнулися з проблемами в роботі «Резерв+» - наприклад, їхні персональні дані не відповідають дійсності, або дізналися у застосунку про статус розшуку, радять звернутися до сервісного центру технічної підтримки застосунку для виправлення даних. Також можна звернутися до ТЦК чи ЦНАПу. 

Що потрібно буде вказувати в електронному кабінеті військовозобов'язаного — Міноборони

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

- Ми запустили можливість надавати запити нашій технічній підтримці щодо таких ситуацій. Можна звернутись за виправленням даних, без візиту до ТЦК… Не потрібно буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було зроблено помилково, - пояснила представниця Міноборони.

Вона додала, що такі помилки з’являються через людський фактор - оператор ТЦК та СП людина, яка може помилятися. Але завдяки тому, що військовозобов’язаний бачить у застосунку свій фактичний статус, цю помилку можна швидко виправити.

Розширять повноваження ТЦК та збільшать штрафи для ухилянтів — Рада в цілому проголосувала за законопроєкт 10379

Катерина Черногоренко зауважила, що зараз ми усі є свідками народження електронного ТЦК і СП. Вона заявила, що завдяки розробки нового застосунку «Резерв+» скоротити контакт між оператором ТЦК та людиною до кількох кліків у смартофі.

Як стало відомо, у застосунок «Резерв+» планують додати функцію електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). А станом на 13.00 понеділка, 20 травня, понад 415 тисяч українців вже оновили свої дані через застосунок «Резерв+».

Нагадаємо, 18 травня Міноборони України запустило мобільний застосунок «Резерв+», завдяки якому військовозобов'язані українці можуть оновити свої дані без відвідування ТЦК та СП.

А «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, чи можуть військовозобов’язані оновити дані у місцевому ЦНАПі. Також ми писали, що при оновленні даних усім військовозобов'язаним у військовий квиток вклеюватимуть штрих-код.

ПО ТЕМІ:

Міноборони: 415 тисяч українців вже оновили свої дані через застосунок «Резерв+»

Сьогодні в Україні набрав чинності закон про вдосконалення мобілізації: що змінюється

В Україні поліція розшукує майже 95 тисяч ухилянтів - скільки їх на Полтавщині

Кремль не планує «СРСР 2.0», а хоче зробити Бучу в масштабах всієї України, — секретар РНБО

На Полтавщині поліція за зверненнями ТЦК розшукувала 30 тисяч військовозобов’язаних 

Командир «Айдару» пояснив, яка користь від примусово мобілізованих, та що відбувається на війні з ухилянтами

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ застосунок військовозобов'язані військовий облік
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 421
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:41

Питання, чого ,як вони кажуть застосунок на сьогодні не повноцінний, і його запустили? То ось коли він стане повноцінним, від тоді й 60 днів. Ні?


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх