Повноцінна версія «Резерв+» з електронним військовим квитком з’явиться у червні

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 215 Коментарів: 1

Військовозобов’язані, які під час оновлення своїх облікових даних дізналися у застосунку «Резерв+» про статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки для виправлення даних

У Міноборони заявили про те, що повноцінна версія застосунку «Резерв+», у якій буде електронний військовий квиток, зʼявиться влітку.

- Повноцінна версія буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документа і штрих-код. Процес іде, всі моменти, які пов’язані з неточністю вирішуються, – пояснив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

За його словами, електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям замість паперового документу.

- Зважаючи на те, що військово-облікові документи мають носити всі військовозобов’язані починаючи з 18 травня і оновити дані мають всі протягом 60 днів за цей час з’явиться електронний документ у «Резерві+», який можна буде показати представникам поліції, ТЦК або прикордонної служби у разі вимоги, – додав речник Міноборони.

Військовозобов’язаним, які під час оновлення своїх облікових даних стикнулися з проблемами в роботі «Резерв+» - наприклад, їхні персональні дані не відповідають дійсності, або дізналися у застосунку про статус розшуку, радять звернутися до сервісного центру технічної підтримки застосунку для виправлення даних. Також можна звернутися до ТЦК чи ЦНАПу.

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Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

- Ми запустили можливість надавати запити нашій технічній підтримці щодо таких ситуацій. Можна звернутись за виправленням даних, без візиту до ТЦК… Не потрібно буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було зроблено помилково, - пояснила представниця Міноборони.

Вона додала, що такі помилки з’являються через людський фактор - оператор ТЦК та СП людина, яка може помилятися. Але завдяки тому, що військовозобов’язаний бачить у застосунку свій фактичний статус, цю помилку можна швидко виправити.

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Катерина Черногоренко зауважила, що зараз ми усі є свідками народження електронного ТЦК і СП. Вона заявила, що завдяки розробки нового застосунку «Резерв+» скоротити контакт між оператором ТЦК та людиною до кількох кліків у смартофі.

Як стало відомо, у застосунок «Резерв+» планують додати функцію електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). А станом на 13.00 понеділка, 20 травня, понад 415 тисяч українців вже оновили свої дані через застосунок «Резерв+».

Нагадаємо, 18 травня Міноборони України запустило мобільний застосунок «Резерв+», завдяки якому військовозобов'язані українці можуть оновити свої дані без відвідування ТЦК та СП.

А «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, чи можуть військовозобов’язані оновити дані у місцевому ЦНАПі. Також ми писали, що при оновленні даних усім військовозобов'язаним у військовий квиток вклеюватимуть штрих-код.