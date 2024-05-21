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На сайті Work.ua з'явився фільтр для пошуку вакансій із бронюванням. Є такі і в Кременчуці

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 739

 

Поки таких вакансій у місті лише 5

На сайті для пошуку роботи Work.ua з’явився фільтр для вибору вакансій із бронюванням. Відповідну категорію додали до переліку категорій під час пошуку роботи.

 

Наразі по всій Україні на сайті доступні 923 вакансії із бронюванням. Пропонують компанії переважно «робочі» спеціальності — слюсар-механік, моторист-дизеліст, інженер радіоелектроніки тощо. 

Проте трапляються і такі вакансії, як, наприклад, асистент керівнкика, юрист, PR-менеджер або касир у магазині техніки.

Що у Кременчуці?

У Кременчуці наразі вакансій із бронюванням лише 5. Проте цей фільтр з’яився нещодавно, тому не виключено, що з часом кількість таких вакансій збільшиться.

Наразі на сайті доступні вакансії з бронюванням:

  • водій-експедитор категорії С, С1 у ПП «Галактика»;
  • інженер управління закупівель і маркетингу на Крюківському вагонобудівному заводі;
  • вантажник на відділення Нової пошти;
  • електрослюсар та електомонтер на Кременчуцькій філії «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, хто з військовозобов'язаних матиме право на відстрочку та бронювання відповідно до нового закону про мобілізацію.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: робота пошук роботи вакансія бронювання мобілізація
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