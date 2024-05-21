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Рятувальники ДСНС учора двічі виїжджали на гасіння пожеж сухої рослинності на Кременчуччині

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 170

 

Загоряння рослинності виникли на території Кременчука та в селі Чикалівка

Протягом минулої доби рятувальники ДСНС залучалися до ліквідації двох пожеж, що виникли в екосистемах на території Кременчуцького району.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС,

Про пожежу сухої рослинності в селі Чикалівка Кам'янопотоківської територіальної громади до Служби порятунку повідомлення надійшло 20 травня о 10.40. Внаслідок цієї пожежі знищено суху рослинність на площі 1 га.                                              

Пожежу було локалізовано о 12.05, а ліквідовано о 12.57.

До гасіння залучалися 4 рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 чоловіка з місцевої пожежної охорони села Кам'яні Потоки, а також дві одиниці пожежної техніки.

Учора, 20 травня, о 19.39 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності по вулиці Вадима Пугачова в Кременчуці. Внаслідок пожежі знищено суху рослинність на площі 100 квадратних метрів.                                             

Пожежу було ліквідовано о 20.31. До її гасіння залучалися 4 чоловіки особового складу 14-ї ДПРЧ та одна одиниця пожежної техніки. Причина виникнення пожеж встановлюється.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС пожежа рятувальники суха трава
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