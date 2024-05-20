Міноборони: 415 тисяч українців вже оновили свої дані через застосунок «Резерв+»

Додаток «Резерв+» став найпопулярнішим серед українців засобом оновлення своїх військово-облікових даних - за даними Міноборони ним вже скористалися понад 415 тисяч військовозобов’язаних
Після набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації все більше українців оновлюють свої військово-облікові дані через запущений 18 травня мобільний застосунок «Резерв+». Про це у Telegram-каналі повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. Згідно з даними міністерства, станом на 13.00 понеділка, 20 травня, цим додатком для оновлення своїх даних скористалися 415094 громадян.
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Водночас у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) свої дані оновили менше ніж 4 тисячі осіб – тобто у 100 разів менше. Ще майже 3 тисячі зробили це у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП).
Сьогодні вранці речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив в ефірі телемарафону про те, що 300 тисяч військовозобов’язаних вже уточнили свої дані в мобільному додатку «Резерв+».
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За його словами, на той час вже 620 тисяч українців уже завантажило додаток «Резерв+».
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Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок «Резерв+».
А «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, чи можуть військовозобов’язані оновити дані у місцевому ЦНАПі. Також ми писали, що при оновленні даних усім військовозобов'язаним у військовий квиток вклеюватимуть штрих-код.
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