Міноборони: 415 тисяч українців вже оновили свої дані через застосунок «Резерв+»

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 146

Додаток «Резерв+» став найпопулярнішим серед українців засобом оновлення своїх військово-облікових даних - за даними Міноборони ним вже скористалися понад 415 тисяч військовозобов’язаних

Після набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації все більше українців оновлюють свої військово-облікові дані через запущений 18 травня мобільний застосунок «Резерв+». Про це у Telegram-каналі повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. Згідно з даними міністерства, станом на 13.00 понеділка, 20 травня, цим додатком для оновлення своїх даних скористалися 415094 громадян.

Що потрібно буде вказувати в електронному кабінеті військовозобов'язаного — Міноборони

Водночас у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) свої дані оновили менше ніж 4 тисячі осіб – тобто у 100 разів менше. Ще майже 3 тисячі зробили це у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Сьогодні вранці речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив в ефірі телемарафону про те, що 300 тисяч військовозобов’язаних вже уточнили свої дані в мобільному додатку «Резерв+».

- Люди відповідально поставилися до норм закону. Ми можемо говорити, що вже зараз 300 тисяч українців - військовозобов’язаних, призовників та резервістів - уточнили свої дані в «Резерві+», в застосунку, який також називається електронним кабінетом, - заявив речник, якого цитує новинний портал міноборони - заявив речник, якого цитує новинний портал міноборони «АрміяInform»

Розширять повноваження ТЦК та збільшать штрафи для ухилянтів — Рада в цілому проголосувала за законопроєкт 10379

За його словами, на той час вже 620 тисяч українців уже завантажило додаток «Резерв+».

- І ще чимало людей стоять в черзі через те, що систему було в перший день запуску дещо перевантажено. Були технічні збої. Але наразі технічні моменти всі виправлені практично. І за кордоном вже також можна через «Резерв+» уточнити свої дані, - констатував речник Міноборони.

Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, змінить підхід до цієї війни — Міноборони

Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок «Резерв+».

А «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, чи можуть військовозобов’язані оновити дані у місцевому ЦНАПі. Також ми писали, що при оновленні даних усім військовозобов'язаним у військовий квиток вклеюватимуть штрих-код.