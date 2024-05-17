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Міноборони запускає мобільний додаток для оновлення облікових даних

Сьогодні, 15:58 Переглядів: 219

 

При оновленні даних через додаток направлення на проходження військово-лікарської комісії не видаватиметься

Уже завтра Міністерство оборони України запустить в дію мобільний застосунок «Резерв+», через який усі військовозобов’язані зможуть оновити свої облікові дані. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства.

Завтра набуває чинності новий закон про мобілізацію, а це значить, що усі військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна буде у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), ЦНАПі, або в електронному кабінеті призовника. У Міноборони зазначають, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде — його потім можуть виписати згодом у разі потреби.

Міністерство оборони розробило зручний та оперативний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Завантажити застосунок можна буде уже відзавтра через App Store та Google Play Market. 

Також завтра у застосунку «Резерв+» також з’явиться QR-код. Відсканувавши його, відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, чи можуть військовозобов’язані оновити дані у місцевому ЦНАПі. Також при оновленні даних усім військовозобов'язаним у військовий квиток вклеюватимуть штрих-код.


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Автор: Яна Гудзь Джерело відео: Міністерство оборони України
Теги: оновлення облік військовозобов'язані застосунок резерв Міноборони
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