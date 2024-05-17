Судитимуть полтавця, який з-за ґрат продавав неіснуючих елітних цуценят

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 241

Допомагала йому в цьому подруга

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Полтави та його знайомої мешканки Полтавського району за шахрайство, вчинене повторно в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 190 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у квітні 2023 року чоловік, перебуваючи під вартою в «Полтавській установі виконання покарань № 23», домовився зі знайомою про розміщення оголошень в інтернеті про продаж цуценят елітної породи по 5 тисяч гривень. Жінка розміщувала оголошення, вказуючи реквізити своєї банківської картки, і надсилала потенційним покупцям власні архівні відео з цуценятами для введення їх в оману.

Після отримання передоплати «продавці» зникали й не виходили на зв'язок. Таким чином, зловмисники встигли ошукати кількох людей.

Досудове розслідування здійснював відділ поліції № 1 Полтавського районного управління поліції.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про випадок, коли у Полтаві жінка викрадала або ж сама розводила породистих собак, проте морила їх голодом і довела до критичного стану.