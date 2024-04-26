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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві жінка викрадала породистих собак, а потім морила їх голодом

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 481

 

Собаки почали вибиратися з будинку і самі шукали собі їжу. Так їх і помітили небайдужі

У Полтаві жінка викрадала або ж сама розводила породистих собак, проте морила їх голодом і довела до критичного стану. Про це повідомляється на сторінці благодійної волонтерської організації UAnimals.

Волонтери знайшли собак покинутими у будинку без їжі та води, одна з тварин була мертвою. На місце виїхав також і керівник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин у Полтаві Сергій Богодюк та зафіксував неналежні умови утримання собак, а також викликав поліцію.

Проте правоохоронці не склали відповідний протокол та не вилучили собак згідно з процедурою.

Волонтери зазначають, що тварини жили серед бруду та мотлоху, не мали вдосталь їжі та води, їх належним чином не доглядали та не лікували. Собаки почали вибиратися з будинку і самі шукали собі їжу. Так їх сусіди й помітили та викликали зоозахисників на допомогу. 

Усього в будинку мешкали 10 собак. Волонтери знайшли 9 виснажених тварин та забрали їх під свою опіку. Одна собака, на жаль, вже була мертвою. Юристи UAnimals подали заяву до поліції, — йдеться у повідомленні.

Волонтери організації закликали поліцію якомога швидше розглянути заяву та відреагувати на правопорушення щодо жорстокого поводження з тваринами.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах з’явилися сторінки, де публікуються шокуючі фото та відео про знущання над тваринами у КП «Спецсервіс-Кременчук». Проте у Спецсервісі заявили, що ці матеріали є фейковими, а за їх створенням та розповсюдженням стоїть їхня працівниця.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: UAnimals Джерело відео: UAnimals
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