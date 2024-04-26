У Полтаві жінка викрадала породистих собак, а потім морила їх голодом

У Полтаві жінка викрадала або ж сама розводила породистих собак, проте морила їх голодом і довела до критичного стану. Про це повідомляється на сторінці благодійної волонтерської організації UAnimals.
Волонтери знайшли собак покинутими у будинку без їжі та води, одна з тварин була мертвою. На місце виїхав також і керівник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин у Полтаві Сергій Богодюк та зафіксував неналежні умови утримання собак, а також викликав поліцію.
Проте правоохоронці не склали відповідний протокол та не вилучили собак згідно з процедурою.
Волонтери зазначають, що тварини жили серед бруду та мотлоху, не мали вдосталь їжі та води, їх належним чином не доглядали та не лікували. Собаки почали вибиратися з будинку і самі шукали собі їжу. Так їх сусіди й помітили та викликали зоозахисників на допомогу.
Усього в будинку мешкали 10 собак. Волонтери знайшли 9 виснажених тварин та забрали їх під свою опіку. Одна собака, на жаль, вже була мертвою. Юристи UAnimals подали заяву до поліції, — йдеться у повідомленні.
Волонтери організації закликали поліцію якомога швидше розглянути заяву та відреагувати на правопорушення щодо жорстокого поводження з тваринами.
Нагадаємо, нещодавно у соцмережах з’явилися сторінки, де публікуються шокуючі фото та відео про знущання над тваринами у КП «Спецсервіс-Кременчук». Проте у Спецсервісі заявили, що ці матеріали є фейковими, а за їх створенням та розповсюдженням стоїть їхня працівниця.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.