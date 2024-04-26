У Полтаві жінка викрадала породистих собак, а потім морила їх голодом

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 481

Собаки почали вибиратися з будинку і самі шукали собі їжу. Так їх і помітили небайдужі

У Полтаві жінка викрадала або ж сама розводила породистих собак, проте морила їх голодом і довела до критичного стану. Про це повідомляється на сторінці благодійної волонтерської організації UAnimals.

Волонтери знайшли собак покинутими у будинку без їжі та води, одна з тварин була мертвою. На місце виїхав також і керівник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин у Полтаві Сергій Богодюк та зафіксував неналежні умови утримання собак, а також викликав поліцію.