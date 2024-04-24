Вкрала мертву кішку, щоб сфабрикувати фото — Спецсервіс звинувачує свою працівницю у поширенні фейків

У Кременчуці набирає нових обертів ситуація навколо комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук». Нещодавно у соцмережах з’явилися сторінки, де адміністратори публікують шокуючі відео із мертвими тваринами або тваринами у тяжкому стані. Аргументують це тим, що у Спецсервісі за тваринами не доглядають, вони помирають там без належного лікування або ж у деяких випадках працівники самі вбивають тварин.

Проте вчора, 23 квітня, на сторінках Спецсервісу у соцмережах з’явилися два дописи, де працівники стверджують, що за зйомкою та фальсифікацією усіх цих фото та відео стоїть їхня ж працівниця.

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Що кажуть у Спецсервісі

Ми зв’язалися із завідувачкою пункту тимчасового утримання тварин Мариною Кожушко. Пані Марина говорить, що свою співробітницю у створенні постановочних фото та відео підозрювали давно. Проте останньою краплею для жінки стало те, що у п’ятницю її викликали в поліцію і показали заяву від цієї працівниці та ще п’яти людей про те, що працівники Спецсервісу не доглядають за тваринами, не лікують їх, не повертають власникам, а в деяких випадках — вбивають. Також заявники звинуватили працівників Спецсервісу у розкраданні бюджетних коштів та привласненні майна підприємства.

За словами Марини Кожушко, ця жінка працює у них п’ять місяців на посаді робітниці з догляду за тваринами. Проте останнім часом свою роботу виконує неналежно, а здебільшого ходить територією і фотографує хворих тварин, яких до них тільки привезли і їх ще не встигли доглянути та обробити рани, або ж взагалі дістає із резервуарів уже мертвих тварин і фотографує або знімає на відео у вигідних їй ракурсах.

— Усе це не відповідає дійсності. Так, тварини у нас помирають — врятувати вдається не всіх. Та й загиблих тварин ми по місту збираємо і привозимо до себе на територію — вони знаходяться у спеціальних резервуарах. Потім раз на кілька днів ми їх вивозимо на міський скотомогильник. А те, що публікують в інтернеті зараз — це відверта маніпуляція, — говорить завідувачка.

Тому у Спецсервісі й вирішили почати спростовувати інформацію на власних сторінках.

— Ми — комунальна установа, у нас фіксується абсолютно все: час, коли надійшов виклик від громадян, хто дзвонив, з якого номеру, дата та час, коли тварину до нас привезли, коли й хто її прооперував, як і чим її лікують, і навіть коли тварина померла. Усе записано в журналах, ми можемо все це показати. Саме тому ми й будемо робити спростовуючі дописи по кожній тварині, адже правда — за нами, — говорить Марина Кожушко.

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Також жінка наголосила, що у Спецсервісі мають припущення, хто за цим усім стоїть і для кого їхня працівниця робила усі ці фото та відео.

— Але ми — законослухняні громадяни, тому поки цією справою займається поліція, ми нічого розповідати не будемо, — говорить вона.

В поліції обіцяють комісійний виїзд

Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко говорить, що правоохоронці планують здійснити комісійний виїзд до КП «Спецсервіс-Кременчук», аби надати цій ситуації юридичної оцінки.

— Уже декілька років тому, якщо пам’ятаєте, був подібний скандал, тоді розібралися. Тому зараз залучимо активістів і волонтерів для того, щоб з’ясувати, що там і як, — говорить Анна Васенко.

15 квітня поліція вже відвідувала підприємство і тоді порушень та жорстокого поводження не зафіксували.

Раніше Анна Васенко розповіла нам, що «група у соціальних мережах — інкогніто, там немає особи, яка б говорила напряму» і поліція наразі встановлює, хто веде цю сторінку та з якою метою.

Що відомо про комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук»

КП «Спецсервіс-Кременчук» працює у місті майже 17 років — офіційною датою реєстрації підприємства вказано 26 червня 2007 року.

Згідно зі Статутом, основними видами діяльності підприємства є:

облік і ведення муніципального реєстру тварин, а також видача їм номерних жетонів;

відлов, стерилізація та вакцинація тварин, а потім випущення їх у місця перебування тварин;

проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо поведінки тварин, а також спонукання більш гуманного ставлення до них;

утримання пункту тимчасової перетримки тварин та скотомогильника;

збір загиблих тварин у місті та їхній вивіз з подальшим захороненням;

облаштування зон для вигулу тварин;

проведення ветеринарної діяльності.

Зокрема, працівники Спецсервісу займаються лікуванням тварин, які потрапляють до них — вакцинують, обробляють рани, стерилізують, проводять інші хірургічні операції.

За словами завідувачки пункту тимчасового утримання тварин Мариною Кожушко, наразі у Спецсервісі з тваринами працюють чотири робітники по догляду за тваринами, а також три ветеринари — двоє на повну ставку, один на неповну ставку. Усі лікарі мають відповідну освіту, дипломи та сертифікати для проведення ветеринарної діяльності.

Також Спецсервіс має ліцензію на лікування та оперування тварин. Пані Кожушко говорить, що ліцензія у них уже є давно, і однією з умов її отримання була наявність операційної. На той час у Спецсервісі такої операційної не було, тому її довелося обладнати, у тому числі й за благодійні кошти.

Згідно з відкритими даними, за два перші місяці 2024 року КП «Спецсервіс-Кременчук» уклав договори на 4 млн 213 тис. 550 грн.

Майже половина цієї суми йде на закупівлю їжі для тварин — м’ясопродуктів, риби, сухого корму, каш. На це підприємство виділило 1 млн 806 тис. 461 грн. Також більша частина цих коштів йде на закупівлю медикаментів — 982 тис. 574 грн.

Окрім цього, Спецсервіс витрачає кошти на пальне та запчастини для автомобілів, наповнювачі для тварин, обладнання для відлову тварин, господарчі товари, оплату комунальних послуг, інтернету і т. п. Також підприємство уклало договір на 60 тисяч гривень на надання юридичних послуг.

Нагадаємо, у цьому році на опіку безпритульними тваринами у Кременчуці мерія планує витратити понад 29 млн грн.