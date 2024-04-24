На Кременчуцькій станції екстреної медичної допомоги з'явився новий очільник

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На Кременчуцькій станції екстреної медичної допомоги з'явився новий очільник – лікар Юрій Борисович Малинка. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники станції. Він замінить Ігоря Дубницького, який нещодавно залишив посаду керівника медичного закладу.

Юрій Малинка працював завідувачем підстанції екстреної медичної допомоги, яка входить у склад станції №2 м. Кременчук та включає дві постійні бригади. Ця підстанція знаходиться на базі Кременчуцької лікарні планового лікування (колишня центральна районна лікарня) і обслуговує село «старого» Кременчуцького району.

Працівники кажуть, що на цей час нового начальника станції їм офіційно не представляли, зборів щодо цього не було. Тому вони не знають, чи Юрій Малинка працюватиме на постійній основі, чи тимчасово виконуватиме обов'язки керівника.