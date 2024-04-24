У Кременчуці чоловік розгулював вулицею з арбалетом

Сьогодні, 18:46 Переглядів: 322 Коментарів: 1

Сьогодні, 24 квітня, копи знайшли у кременчужанина арбалет. Про це інформує патрульна поліція нашого міста.

Близько 15.00 під час патрулювання вулиці Лікаря О. Богаєвського інспектори побачили чоловіка, який йшов вулицею з арбалетом. Під час спілкування містянин не надав дозвільних документів на зброю.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка наразі встановлює походження даного предмету та надає юридичну оцінку діям кременчужанина.

Нагадаємо, що на перехресті вулиць Троїцької та Небесної Сотні небайдужі громадяни помітили агресивного чоловіка, який чіплявся до людей з ножем, та викликали поліцію.