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Надзвичайні новини

У Кременчуці агресивний чоловік чіплявся до людей із брелком-ножем: небайдужі містяни викликали поліцію

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 178

 

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

*фото ілюстративне

Сьогодні, 24 квітня, близько 14.50, у Кременчуці на перехресті вулиць Троїцької та Небесної Сотні біля Маркетопту небайдужі громадяни помітили агресивного чоловіка, який чіплявся до людей з ножем, та викликали поліцію. «Кременчуцькому Телеграфу» про це повідомили читачі.

На виклик громадян патрульна поліція не виїжджала, проте ситуацію прокоментувала пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, на місці правоохоронці виявили чоловіка із брелоком, схожим на ніж. Він поводився неадекватно та чіплявся до перехожих.

— Можливо, чоловік перебуває на обліку, — додала Анна Васенко.

Внаслідок інциденту ніхто із громадян не постраждав.

Нагадаємо, днями у Полтаві чоловік з ножем у руках лякав перехожих.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ніж поліція
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