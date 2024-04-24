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В Україні з’явилася нова професія — «фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 92

 

Такий професійний стандарт розроблено та внесено до Реєстру кваліфікацій за ініціативи Мінветеранів

В Україні офіційно з’явилася нова професія «фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб». Такий професійний стандарт розроблено та внесено до Реєстру кваліфікацій за ініціативи Мінветеранів з метою запровадження в Україні професійного супроводу ветеранів й ветеранок війни, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів — на шляху переходу до цивільного життя.

Про це, як інформує Урядовий портал,  з посиланням на заступника міністра у справах ветеранів України Максима Кушніра.

Зокрема, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб надаватиме роз’яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних (електронних публічних), соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. Наприклад, з питань оформлення відповідних документів тощо.

— Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу. Насамперед мова йде про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу нашим Захисникам та Захисницям в отриманні ними, зокрема, реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг, — зазначив Максим Кушнір.

Зокрема, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб надаватиме роз’яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних (електронних публічних), соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. Наприклад, з питань оформлення відповідних документів тощо.

До Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» професію «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» (код КП 2446.2) внесено у розділ «Професіонали», група «Професіонали в галузі соціального захисту населення».

Нагадаємо, Кременчук був першим і єдиним містом на Полтавщині, яке цьогоріч запровадило інститут помічника ветерана. Але єдиний помічник ветерана учора звільнився, а працевлаштувати іншого працівника на цю посаду не можна за умовами програми Мінветеранів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінветеранів помічник ветерана ветерани
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