Пил із Сахари дістався території України та випав у Кременчуці «брудним дощем»

Пил із Сахари, який учора спостерігався у Греції, сьогодні, 24 квітня, дістався території України. Про це пише пресслужба Українського гідрометцентру.
Пил залишатиметься в атмосфері над Україною до п’ятниці, потім відступить на схід та атмосфера очиститься.
За словами синоптиків, самі опади є чистими, але мають осад у вигляді піску.
Нагадаємо, на початку квітня Україну накрила пилова буря. «Кременчуцький Телеграф» писав, чи варто кременчужанам хвилюватися за самопочуття.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.