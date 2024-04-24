Пил із Сахари дістався території України та випав у Кременчуці «брудним дощем»

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Дощ разом з пилом особливо турбував сьогодні автомобілістів

Пил із Сахари, який учора спостерігався у Греції, сьогодні, 24 квітня, дістався території України. Про це пише пресслужба Українського гідрометцентру.

«На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ», — повідомляють у гідрометеорологічному центрі.

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною до п’ятниці, потім відступить на схід та атмосфера очиститься.

«Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими», — констатують у гідрометеорологічному центрі.

За словами синоптиків, самі опади є чистими, але мають осад у вигляді піску.















Фото: Кирило Воронцов