Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Україна, Світ, Полтавщина

Пил із Сахари дістався території України та випав у Кременчуці «брудним дощем»

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 512

 

Дощ разом з пилом особливо турбував сьогодні автомобілістів

Пил із Сахари, який учора спостерігався у Греції, сьогодні, 24 квітня, дістався території України. Про це пише пресслужба Українського гідрометцентру.

 

«На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ», — повідомляють у гідрометеорологічному центрі.

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною до п’ятниці, потім відступить на схід та атмосфера очиститься.

  

«Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими», — констатують у гідрометеорологічному центрі.

За словами синоптиків, самі опади є чистими, але мають осад у вигляді піску.

Фото: Кирило Воронцов

Нагадаємо, на початку квітня Україну накрила пилова буря. «Кременчуцький Телеграф» писав, чи варто кременчужанам хвилюватися за самопочуття.


0
Автор: Лідія Ярославська Джерело фото: Укргідрометцентр Фото: Кирило Воронцов
Теги: дощ пилова буря повітря здоров'я
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх