Сьогодні на Полтавщині очікують сильний вітер: в області оголосили штормове попередження

На 24 квітня по області синоптики прогнозують штормове попередження — очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це попереджають у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.
Разом з цим у пресслужбі Полтаваобленерго попереджають про можливі провисання та обірвані електродроти. Громадян закликають не підходити до дротів ближче, ніж на 8 м, аби уникнути ураження електричним струмом.
Також про обірвані дроти необхідно повідомити на гарячу лінії компанії за телефонами: 0532-510-910, 050-05-99-10, 097-20-20-207, 093-17-02-533, 0800-305-035. Окрім цього, за можливістю, необхідно організувати охорону обірваних дротів та не підпускати до них інших перехожих чи тварин.
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