Сьогодні на Полтавщині очікують сильний вітер: в області оголосили штормове попередження

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 78

На 24 квітня по області синоптики прогнозують штормове попередження — очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це попереджають у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Разом з цим у пресслужбі Полтаваобленерго попереджають про можливі провисання та обірвані електродроти. Громадян закликають не підходити до дротів ближче, ніж на 8 м, аби уникнути ураження електричним струмом.

Також про обірвані дроти необхідно повідомити на гарячу лінії компанії за телефонами: 0532-510-910, 050-05-99-10, 097-20-20-207, 093-17-02-533, 0800-305-035. Окрім цього, за можливістю, необхідно організувати охорону обірваних дротів та не підпускати до них інших перехожих чи тварин.