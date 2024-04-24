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У надзвичайників Полтавщини може з’явитися мобільний командний пункт, яких зараз всього два в Україні

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 294

 

23 квітня біля водолазно-рятувальної станції КП «Кременчук Аква-Сервіс» продемонстрували обладнання, яким щодня у своїй роботі користуються рятувальники

У надзвичайників Полтавщини може з’явитися мобільний командний пункт, яких зараз всього два в Україні. Про це 23 квітня під час комплексних навчань у Кременчуці розповів Андрій Хижняк, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Таких пунктів управління два в Україні — у Дніпрі та Києві. Андрій Хижняк наголосив, що оскільки Полтавщина — це прифронтова область, вона також потребує такого командного пункту. Адже він дозволить швидко розгорнути штаб на будь-якому місці для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Присутнім показали, який вигляд всередині має той командний штаб, який знаходиться у Дніпрі. Вчора його демонстрували у Кременчуці. У ньому є інтернет Starlink, IP-телефонія, камера з високою роздільною здатністю, яка знаходиться на даху автомобіля (вона дозволяє моніторити ситуацію ззовні).

23 квітня біля водолазно-рятувальної станції КП «Кременчук Аква-Сервіс» продемонстрували й інше обладнання, яким щодня у своїй роботі користуються рятувальники, зокрема для гасіння лісових пожеж.

Ранцевий вогнегасник, який важить близько 25 кг

Мотопомпи для забору води з водойми та заправки пожежних автоцистерн. За допомогою таких помп цистерну можна заправити за 3-4 хвилини

Квадроцикл лісового господарства

Спеціальні чоботи піротехніків

Під час заходу звернули увагу на роботу психологів ДСНС. Андрій Хижняк повідомив, що для них виділять автомобіль та новий намет, який можна буде розгорнути на місці надзвичайної ситуації, де люди потребуватимуть психологічної допомоги.

— Наші міжнародні партнери нададуть автомобіль, ми його переробимо. Психологи будуть безпосередньо виїжджати з палаткою, сказав Андрій Хижняк.

Психологиня розповідає, що використовують, аби заспокоїти людей, котрі пережили травмуючу подію

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ДСНС рятувальники обладнання
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