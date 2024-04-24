Розмитнити автомобіль можна буде в Дії — у Раді проголосували за законопроєкт у першому читанні

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 138

Це дозволить прибрати людський фактор та корупцію з процесу розмитнення та зробити його максимально зручним та прозорим

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10380, який дозволить розмитнювати автомобілі в Дії. Це дозволить прибрати людський фактор та корупцію з процесу розмитнення та зробити його максимально зручним та прозорим.

У Мінцифри зазначають, щороку через непрозоре розмитнення автівок Україна втрачає 50 $-150 млн. Усе тому, що зараз митники можуть на власний розгляд встановлювати митну вартість авто, з якої вираховується податок. Після ухвалення законопроєкту в цілому для розрахунку ціни розмитнення використовуватимуть лише сталі характеристики авто, на які не зможе вплинути людина. Інформація про вартість буде перевірятись у базі історичних даних.

Базу сформує Мінцифра на основі даних митниці. У системі буде митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна. Усе це дозволить автоматично розрахувати справедливу митну вартість для автівки.

Крім того, увесь процес розмитнення буде онлайн та триватиме не більше години. Користувачу достатньо буде авторизуватися в Дії, обрати потрібний сервіс і ввести VIN-код, фактурну вартість автомобіля та додаткові відомості про авто.

Дія розрахує митні платежі на основі цих даних і сформує митну декларацію. Користувачу залишиться перевірити її та підписати. Після цього Дія передасть декларацію до митниці. Далі відбувається пошук вартості авто за заданими параметрами у Базі даних та можливе коригування в чітко визначених випадках. Потім користувач має сплатити митні платежі, банк перерахує ці кошти на рахунок митниці і автомобіль може перетинати кордон.

— На черзі розгляд законопроєкту в другому читанні. Сподіваємося, що народні депутати підтримають ці революційні зміни. Це дасть старт для нових сервісів, які повністю автоматизують митницю, — зазначають у пресофісі Мінцифри.