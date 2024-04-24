Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

Розмитнити автомобіль можна буде в Дії — у Раді проголосували за законопроєкт у першому читанні

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 138

 

Це дозволить прибрати людський фактор та корупцію з процесу розмитнення та зробити його максимально зручним та прозорим

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10380, який дозволить розмитнювати автомобілі в Дії. Це дозволить прибрати людський фактор та корупцію з процесу розмитнення та зробити його максимально зручним та прозорим.

У Мінцифри зазначають, щороку через непрозоре розмитнення автівок Україна втрачає 50 $-150 млн. Усе тому, що зараз митники можуть на власний розгляд встановлювати митну вартість авто, з якої вираховується податок. Після ухвалення законопроєкту в цілому для розрахунку ціни розмитнення використовуватимуть лише сталі характеристики авто, на які не зможе вплинути людина. Інформація про вартість буде перевірятись у базі історичних даних.

Базу сформує Мінцифра на основі даних митниці. У системі буде митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна. Усе це дозволить автоматично розрахувати справедливу митну вартість для автівки.

Крім того, увесь процес розмитнення буде онлайн та триватиме не більше години. Користувачу достатньо буде авторизуватися в Дії, обрати потрібний сервіс і ввести VIN-код, фактурну вартість автомобіля та додаткові відомості про авто.

Дія розрахує митні платежі на основі цих даних і сформує митну декларацію. Користувачу залишиться перевірити її та підписати. Після цього Дія передасть декларацію до митниці. Далі відбувається пошук вартості авто за заданими параметрами у Базі даних та можливе коригування в чітко визначених випадках. Потім користувач має сплатити митні платежі, банк перерахує ці кошти на рахунок митниці і автомобіль може перетинати кордон.

— На черзі розгляд законопроєкту в другому читанні. Сподіваємося, що народні депутати підтримають ці революційні зміни. Це дасть старт для нових сервісів, які повністю автоматизують митницю, — зазначають у пресофісі Мінцифри.
ПО ТЕМІ:

Розмитнення авто в «Дії» та без корупції: в Раді зареєстрували законопроєкт 

Для учасників бойових дій та деяких інших громадян пропонують ввести нульове розмитнення автівок

0
Автор: Віктор Крук
Теги: розмитнення розмитнення авто мінцифри законопроєкт Верховна Рада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх