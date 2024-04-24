У Кременчуці проголосували за зміни генплану міста: як це вплине на будівництво нового НПЗ

Сьогодні, 20:41 Переглядів: 384

Громада схвалила зміни до генерального плану Кременчука. Проєкт нового заводу, який мав би дати відповідь на більшість питань, що ставили під час слухання, не оприлюднили

24 квітня у Кременчуці громада проголосувала «За» зміни у генеральному плані міста. Так, у містобудівній документації змінюють призначення ділянки біля проїзду Галузевий (р-н Молодіжний) на території перспективних промислово-виробничих об'єктів. У майбутньому там може з’явитись завод переробки вуглеводневої сировини, який вже відомий, як міні-НПЗ. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» дізнався під час громадських слухань, які відбулися у міській раді.

Зміни у генплані підтримали 229 учасників, 24 були проти й 10 зареєстрованих утрималось. Додамо, що представники громадськості, які були найактивнішими під час слухань, або були проти змін або утримались від голосування. Більшість з тих, хто підтримав план — взагалі не брали участі в обговореннях. Активіст Максим Ворона припустив, що «половина присутніх — це бюджетники, яких запросили, щоб вони просували ту потрібну тему».

Що було до змін

Раніше на території, де планується побудувати завод, хотіли розмістити сонячну електростанцію. Загалом там планували створити Індустріальний парк.

— Інвестор відмовився від цієї земельної ділянки. І знову вона була пуста, 2-3 роки, потім звернулись до нас люди. На цій же ділянці Індустріального парку сформували земельну ділянку і продали її з аукціону. В індустріальному парку буде індустріальний об’єкт, — сказав заступник міського голови Дмитро Кравченко.

Що каже громадськість, представники компанії й влада

На думку жителів Кременчука, будівництво нового заводу може погіршити стан навколишнього середовища міста.

— Вони (іноземні компанії — ред.) будуть розробляти проєкт замкненого типу. Тобто у нас не буде ніяких викидів. Усе, що в нас буде вироблятись — воно буде сертифіковане міжнародною компанією «Верітас», — сказав головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Алма Оіл Груп» Андрій Лебунін. ТОВ опікується будівництвом заводу.

Людей також турбує розміщення підприємства поряд із житловими масивами. Згідно з нормативами, розміщення підприємств 1 класу від житлових забудов (санітарно-захисна зона) має бути не менше 1 км, але фахівці (представники державного підприємства «Дніпромісто»: головний інженер генплану Володимир Муха, розробник проєктів Ганна Айлікова) стверджують, що з покращенням технологій щодо будівництва та роботи підприємств така відстань може лише скорочуватись.

Як зазначив представник «Алма Оіл Груп», об’єкт розміщуватиметься на відстані понад 1,5 км від житлових будинків.

Громадськість також не отримала відповіді щодо впливу на здоров’я населення, про екологічне становище в місті та районі станом на зараз та безпекові моменти, що можуть загрожувати Кременчуку, окрім забруднення. Зокрема, депутатка Лариса Гориславець поцікавилась, як змінювалась екологічна ситуація району і які можуть бути ризики. Втім, за словами проєктувальників плану, ці деталі можуть обговорюватись уже на етапі проєктування підприємства.

Депутат міської ради Богдан Лазоренко запропонував зняти з розгляду пункт, що стосується заводу, аж допоки «на руках» не з’явиться сам проєкт. Наразі немає експертиз, за якими можна було б робити висновки щодо доцільності будівництва підприємства, і плани представника товариства «мають декларативний вигляд».

— Пропоную говорити про будь-які функціональні зміни, коли побачимо проєкт. Ми нічого не знаємо, окрім зміни функціонального призначення даної ділянки. Давайте не поспішати, — сказав депутат.

Депутат заявив, що нині ТОВ офіційно має 2 найманих працівників, а одним з них і є головний інженер.

Наприкінці слухання в міськраді створили «погоджувальну раду», яка розглядатиме зауваження і питання від громадськості. Обговорення триватимуть до 30 квітня. Зазначимо, що після громадського слухання матеріали відправлять на державну експертизу і вже потім депутати зможуть проголосувати за зміни на сесії міської ради.

Нагадаємо, торік 19 травня на сесії міської ради депутати проголосували за внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука. Серед ризиків, які виникають для міста разом з будівництвом промисловості, представники влади називали погіршення екології в місті, безпекову складову та загрозу паливного ринку України. Навколо будівництва НПЗ вже тривають судові справи.